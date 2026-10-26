Cinque donne avrebbero accusato Donald Trump di stupro o aggressioni sessuali avvenute in compagnia di Jeffrey Epstein o in sua presenza. Le indagini sono in corso.

Cinque donne avrebbero accusato direttamente Donald Trump di stupro o aggressioni sessuali avvenute in compagnia di Jeffrey Epstein o in sua presenza. È quanto dichiarato da Jamie Raskin, capogruppo democratico della commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti, nel presentare la richiesta di nominare un procuratore speciale indipendente per indagare sui rapporti tra l’attuale presidente americano e il finanziere, morto in carcere nel 2019.

La richiesta è contenuta in un rapporto di 53 pagine, nel quale i democratici accusano il Dipartimento di Giustizia e l’Fbi di non aver condotto indagini adeguate e di voler proteggere il presidente. L’iniziativa arriva a una settimana dalle elezioni di midterm e punta a ottenere da Todd Blanche la nomina di un procuratore indipendente incaricato di fare luce sui legami tra Trump ed Epstein, condannato per reati sessuali.

Trump: le accuse dei democratici e la richiesta di un procuratore indipendente

Nel documento, i democratici sostengono che le condotte del Dipartimento di Giustizia e dell’Fbi rendano necessaria la nomina di un investigatore indipendente. “Gli sforzi del dipartimento di Giustizia e dell’Fbi per proteggere Trump invece di cercare la giustizia richiedono come minimo la nomina di un procuratore speciale indipendente“, si legge nel rapporto.

Secondo i firmatari, il mandato del procuratore dovrebbe riguardare non soltanto il presidente, ma anche tutte le persone che potrebbero aver collaborato con Epstein. La richiesta si inserisce nel confronto politico sulle informazioni relative alla rete di rapporti del finanziere e sulla gestione dei documenti e delle indagini che lo riguardano.

Le affermazioni sulle presunte aggressioni sessuali e sulle responsabilità di eventuali complici restano accuse che richiedono verifiche e accertamenti. La richiesta di un procuratore speciale, da sola, non costituisce una prova delle condotte contestate.

“Il Dipartimento di Giustizia sta insabbiando tutto”

I democratici riconoscono che il Dipartimento di Giustizia, guidato da Todd Blanche, difficilmente accoglierà la loro richiesta. Blanche, già avvocato personale di Trump, viene accusato nel rapporto di trovarsi in una posizione che, secondo i firmatari, comprometterebbe l’indipendenza dell’azione investigativa.

“Determinato a proteggere il presidente a ogni costo, il dipartimento di Giustizia ora guida l’insabbiamento delle operazioni di traffico sessuale di Epstein“, sostengono gli autori del documento. Il rapporto si conclude con un attacco diretto all’attorney general: “Blanche è passato dall’essere l’avvocato personale di Trump a essere il suo attorney general personale“.

Le accuse di insabbiamento rappresentano la posizione espressa dai democratici nel rapporto e non devono essere confuse con conclusioni giudiziarie accertate. La richiesta di nominare un procuratore speciale mira proprio a ottenere un’indagine indipendente sui rapporti tra Trump ed Epstein e sulle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.