Il midterm rappresenta da sempre un banco di prova per il partito che occupa la Casa Bianca. Quando una presidenza è a mezzo mandato, le elezioni di metà ciclo tendono a ribaltare l’equilibrio al Congresso, e la tendenza è più che evidente nella storia recente degli Stati Uniti.

Il fenomeno è stato ribadito recentemente da Donald Trump, che durante un’intervista allo Studio Ovale ha osservato che, indipendentemente dal partito o dalla bravura del presidente, la maggioranza dei mandati termina con una sconfitta alle elezioni di metà mandato.

Secondo il magnate, soltanto due presidenti su venticinque sono riusciti a vincere queste votazioni, un dato che ne evidenzia la rarità.

Le osservazioni di Donald Trump sulle midterm

Trump ha aggiunto che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il lavoro svolto dal presidente dovrebbe rappresentare un vantaggio anziché un peso. “Non dovrebbe esserci alcun motivo per cui debba andare diversamente; anzi, verrebbe da pensare che il lavoro svolto sia un punto a favore, non un peso”, ha dichiarato.

L’ex presidente ha anche sottolineato la sua capacità di mobilitare l’elettorato: quando è in corsa, “vincere tutto” è una certezza, mentre altrimenti “la gente non va a votare”.

Statistica dei presidenti vincenti

Il dato di “due su venticinque” indica un tasso di successo del 8% per i presidenti alle elezioni di metà mandato. Questo risultato è in linea con l’osservazione storica secondo cui i presidenti tendono a perdere le midterm a causa di fattori come la perdita di slancio politico, le critiche di opposizione e la diminuzione del gradimento mediatico.

Il panorama elettorale in Michigan: Senato e Camera

Nel contesto dei midterm nazionali, il Michigan emerge come uno dei fronti più strategici. Secondo il politologo Dave Dulio dell’Oakland University il Congresso è tradizionalmente sfavorevole al partito del presidente durante queste tornate. Attualmente i repubblicani detengono 53 seggi su 100 al Senato, con 22 dei 35 posti in gioco, e 218 seggi alla Camera, esattamente il numero necessario per la maggioranza, sebbene due seggi siano ancora vacanti.

Con le elezioni programmate per il 3 novembre, la lotta per la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento richiederà un’attenta gestione delle risorse e delle alleanze. I democratici, consapevoli della difficoltà di recuperare i seggi persi, stanno puntando su figure che possano attrarre elettori tradizionalmente indecisi.

Abdul El-Sayed e la sfida dell’affordability in Michigan

Nel Senato, il candidato democratico Abdul El-Sayed medico di 41 anni di origine egiziana, è stato scelto nelle primarie contro la candidata dell’establishment, Haley Maria Stevens. El-Sayed ha acceso dibattiti interni al partito, suscitando preoccupazioni su alcune posizioni ritenute troppo radicali, soprattutto riguardo a Israele e al conflitto mediorientale. Donald Trump, approfittando della sua retorica, lo ha accusato di ostilità verso gli ebrei.

Per consolidare il proprio consenso, El-Sayed ha ricevuto il sostegno della ex vicepresidente Kamala Harris, la quale ha visitato il Michigan per sottolineare l’importanza della comunità afroamericana. Anche se la visita non è stata un evento di grande risonanza mediatica, ha fornito un segnale di unità all’interno del partito.

Il tema centrale: sostenibilità economica

In città come Flint, dove la povertà è diffusa e il problema dell’acqua contaminata persiste, gli elettori hanno espresso preoccupazioni legate al costo della vita: alimenti, benzina e assistenza sanitaria sono percepiti come troppo costosi. El-Sayed ha costruito la sua campagna attorno al concetto di affordability affermando: “Nel paese più ricco del mondo non dovrebbe essere così difficile fare la spesa o vedere un dottore”. Ha criticato la spesa militare, sostenendo che sarebbe più sensato investire nelle necessità quotidiane della popolazione.

Il suo avversario repubblicano, Mike Rogers lo ha etichettato “socialista”, ma i sondaggi indicano un vantaggio di tre punti per El-Sayed. Se la tendenza rimane, El-Sayed potrebbe diventare il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti, un risultato storico in un Paese con una tradizione politica di 250 anni.

Nel complesso, le elezioni di midterm in Michigan offrono un microcosmo delle dinamiche nazionali: la pressione sui presidenti in carica, le lotte interne ai partiti e la centralità di temi economici concreti per gli elettori. Resta da vedere se le previsioni di Trump sul declino dei presidenti si confermeranno, mentre i democratici sperano di ribaltare la tendenza in uno stato chiave.