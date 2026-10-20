Il 20 ottobre 2026, dal palco di un comizio a Kansas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una misura senza precedenti per il settore agricolo. Di fronte a un pubblico di coltivatori preoccupati per l’impennata del prezzo del carburante, ha dichiarato che il Dipartimento dell’Agricoltura lancerà un programma di sostegno da 8 miliardi di dollari.

L’obiettivo è quello di compensare i costi aggiuntivi del diesel durante la stagione di raccolta, considerata una delle spese più critiche per gli agricoltori americani.

Dettagli del pacchetto da 8 miliardi

Il provvedimento prevede un pagamento una tantum destinato a ciascun agricoltore che abbia subito un aumento dei costi dei fattori produttivi nel 2026.

La somma verrà calcolata con una formula uniforme, pensata per coprire una parte delle perdite stimate. La gestione operativa del fondo è affidata alla Farm Service Agency l’ente interno al Dipartimento dell’Agricoltura che già amministra numerosi programmi di assistenza rurale. Si stima che l’intervento possa avvantaggiare fino a 20 milioni di famiglie agricole, ma i criteri di ammissibilità saranno definiti in base a dati di consumo di diesel e reddito agricolo.

Meccanismo di erogazione e criteri di eleggibilità

Secondo le indicazioni fornite durante il discorso, i pagamenti saranno erogati in base a una valutazione delle spese sostenute dal vettore di diesel durante l’anno agrario. Il calcolo includerà il prezzo medio del carburante, la quantità di litri utilizzati per ogni azienda e le variazioni rispetto ai prezzi di riferimento dell’anno precedente. Le aziende che supereranno una soglia di incremento, stabilita dalla Farm Service Agency, riceveranno una quota proporzionale del fondo. Questo approccio punta a garantire che il sostegno sia equo e mirato a chi ha subito il maggiore impatto economico.

Altri provvedimenti collegati al costo del diesel

Nel medesimo comizio, Trump ha ricordato un ordine esecutivo firmato all’inizio del mese, volto a ampliare l’accesso a diesel esente da tasse. L’iniziativa, sebbene ancora in fase di attuazione, dovrebbe ridurre ulteriormente il prezzo alla pompa per tutti gli utenti del settore agricolo. Parallelamente, il presidente ha annunciato un pagamento una tantum di 90 dollari per più di 20 milioni di americani iscritti a Medicare un segnale di volontà di intervenire anche in altri ambiti di spesa significativa per la popolazione.

Le dichiarazioni di Trump rappresentano l’ultimo di una serie di promesse finanziarie fatte in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, dove il controllo del Congresso è in palio. L’enfasi posta sul sostegno agli agricoltori intende consolidare la base elettorale rurale, tradizionalmente favorevole al Partito Repubblicano, e dimostrare una risposta concreta alle problematiche del costo dei fattori produttivi.

Con la gestione affidata alla Farm Service Agency e l’integrazione di ulteriori misure fiscali sul diesel, il governo intende fornire un sollievo temporaneo, ma significativo, a un settore considerato vitale per l’economia nazionale.