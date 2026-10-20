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Castel Volturno, 14enne accoltella un coetaneo a scuola: arrestato

Castel Volturno, 14enne accoltella un coetaneo a scuola: arrestato

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un coetaneo al culmine di una lite in una scuola nella provincia di Caserta. Il giovane è stato ricoverato.

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Paura in una scuola di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un coetaneo al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di lunedì all’interno di un istituto scolastico. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione.

Secondo le informazioni disponibili, sarebbe in prognosi riservata.

Il presunto aggressore è stato arrestato e accompagnato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire i motivi che avrebbero provocato la discussione tra i due adolescenti.

Caserta: la lite e l’accoltellamento all’interno della scuola

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due ragazzi avrebbero iniziato a discutere per ragioni ancora in fase di accertamento. La lite sarebbe poi degenerata fino all’aggressione: il 14enne avrebbe estratto un coltello a serramanico e colpito il coetaneo all’addome.

Il ragazzo ferito ha avuto bisogno di assistenza medica immediata. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti e per monitorare le sue condizioni.

Restano da chiarire le circostanze precise che hanno portato allo scontro e che cosa abbia innescato la reazione violenta.

L’intervento della polizia e il sequestro del coltello

Gli agenti del commissariato di Castel Volturno sono arrivati nell’istituto scolastico dopo una segnalazione alla centrale operativa. Durante gli accertamenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, ritenuto compatibile con quello che sarebbe stato utilizzato durante l’aggressione.

Le testimonianze raccolte e gli ulteriori controlli svolti dagli investigatori hanno permesso di ricostruire le prime fasi dell’episodio e di procedere nei confronti del presunto responsabile.

Il 14enne è stato quindi arrestato e trasferito al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni del ragazzo ferito.

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