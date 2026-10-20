Durante il Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato da Coldiretti il presidente del M5SGiuseppe Conte ha espresso preoccupazioni riguardo al modo in cui si stanno configurando le primarie in Italia. L’intervento, avvenuto davanti a un pubblico di agricoltori, imprenditori del settore agroalimentare e esponenti politici, ha subito catturato l’attenzione per la sua incisiva denuncia di un possibile duello rusticano tra i leader di partito.

Il messaggio di Conte sul rischio di primarie asfittiche

Conte ha sottolineato che «Primarie siano e primarie saranno», ma ha aggiunto con tono fermo che è evidente quando due soli esponenti dominano la corsa elettorale: «se ci sono due leader di partito, e io mi auguro che ci siano altri candidati, non ci sia, diciamo, questo duello rusticano».

L’affermazione vuole mettere in guardia contro un modello di selezione che favorisca solo una manciata di figure, escludendo voci alternative e limitando il dibattito interno al partito.

Le critiche alle primarie competitive su più parti

Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito che le elezioni primarie non devono trasformarsi in competizioni asfittiche dove più partiti si affrontano con tattiche aggressive.

Secondo lui, tali dinamiche rischiano di creare una spaccatura profonda all’interno dell’elettorato progressista, alimentando una competizione divisiva che indebolisce la coesione del centro-sinistra.

Contesto politico e reazioni del pubblico

L’intervento di Conte si inserisce in un periodo di crescente tensione tra i vari schieramenti di centro-sinistra, dove la scelta dei candidati per le prossime elezioni nazionali è al centro del dibattito. Alcune frange del movimento hanno già manifestato preoccupazione per la possibilità che le primarie diventino un’arena di scontri interni, anziché un vero strumento di partecipazione democratica.

Nel corso del forum diversi partecipanti hanno accolto le parole di Conte, evidenziando la necessità di mantenere le primarie aperte e trasparenti. Altri, invece, hanno sollevato dubbi sulla fattibilità di tale apertura in un contesto politico così frammentato. Tuttavia, Conte ha concluso il suo intervento con una nota di determinazione, affermando: «È una preoccupazione che non ho lasciato cadere nel vuoto», lasciando intendere che il movimento continuerà a spingere per un rinnovamento del processo selettivo.