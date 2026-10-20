Rubio smentisce le accuse di Zelenskyy su avvertimenti e missili, mentre l'Ucraina lamenta ritardi e limitazioni di Starlink.

Le relazioni tra Washington e Kiev si sono irrigidite negli ultimi giorni: il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato gli Stati Uniti di trattenere i missili antiaerei acquistati, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha respinto categoricamente le affermazioni, sostenendo che la politica americana non è cambiata.

Rubio respinge le accuse di Zelenskyy sull’avvertimento precoce

Durante una visita in India, avvenuta il 20 ottobre 2026, Rubio ha dichiarato che non esiste alcun divieto deliberato di fornire a Kiev avvertimenti precoci sui lanci balistici russi. “Tutto quello che stanno facendo con l’Ucraina rimane lo stesso,” ha affermato, aggiungendo che “nulla è cambiato”. Il senatore ha definito “outrageous” l’idea che gli USA stiano nascondendo informazioni, e ha ribadito che la linea del Pentagono è uniforme: non c’è alcuna direttiva politica volta a penalizzare l’Ucraina.

Equilibrio tra richieste ucraine e esigenze americane

Rubio ha spiegato che le richieste di intercettori per i sistemi Patriot devono essere valutate tenendo conto delle necessità statunitensi, soprattutto alla luce del conflitto con l’Iran. Ha citato anche altri paesi – Arabia Saudita, Israele e, evidentemente, gli Stati Uniti stessi – che chiedono gli stessi intercettori.

Il messaggio era chiaro: l’Ucraina non è l’unica a voler rafforzare la propria difesa aerea.

Zelenskyy denuncia ritardi nei missili e problemi con Starlink

Nel corso di un briefing video con i membri del Congresso statunitense, Zelenskyy ha accusato il Pentagon di rimandare la consegna di missili pagati attraverso il programma Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). “Il Pentagono sta ritardando la consegna di missili che i nostri partner hanno già pagato,” ha dichiarato, rimarcando la mancanza di avvertimenti precoci durante l’attacco balistico della scorsa notte. Inoltre, il presidente ha segnalato restrizioni di velocità su Starlink e Starshield che, a suo dire, ostacolano l’intercettazione dei droni russi.

Il punto di vista della missione delle Nazioni Unite

La U.N. Human Rights Monitoring Mission in Ukraine ha riportato 328 civili uccisi e più di 2.000 feriti nell’ultimo mese, con un aumento dell’85% rispetto al. Le prime due settimane di ottobre sono state tra le più mortali degli ultimi anni, a causa di un’intensificazione di attacchi con missili e droni.

Le cause tecniche dietro le interruzioni di ottobre

Rubio ha riconosciuto che gli incidenti del 13 e del 18 ottobre potrebbero derivare da problemi interni all’Ucraina nella capacità di processare e reagire alle informazioni fornite da Washington. “Forse è stata una questione interna di sistematizzazione,” ha spiegato, sottolineando che non c’è stata alcuna decisione politica deliberata per danneggiare Kiev. Inoltre, un funzionario anonimo ha riferito che l’ “avvertimento precoce” ha funzionato, per poi “malfunzionare improvvisamente”, passando da cause meteorologiche a guasti software senza spiegazioni ufficiali.

Contesto geopolitico: Trump, Witkoff e la pressione sulla Ucraina

Nel frattempo, l’ex presidente Donald Trump ha intensificato le pressioni su Kyiv, invitandola a smettere di colpire le raffinerie russe e a negoziare un accordo di pace. “La Russia è, francamente, a posto in Ucraina. non sta facendo molto,” ha commentato a giornalisti. Parallelamente, lo special envoy Steve Witkoff si è recato in Norvegia per un nuovo round di colloqui volti a porre fine alla guerra. Queste dinamiche aumentano la tensione tra Washington e Kiev, soprattutto alla luce delle accuse ucraine e delle risposte statunitensi.

Con il conflitto che si intensifica e le vittime civili in aumento, il dibattito su intercettoriavvertimenti precoci e connettività satellitare rimane cruciale per il futuro della difesa ucraina.