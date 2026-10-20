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Aumenti fino al 20%: le stime sulle tariffe aeree in Europa

Aumenti fino al 20%: le stime sulle tariffe aeree in Europa

Michael O'Leary di Ryanair prevede fino al 20% di rincaro dei biglietti in Europa nel prossimo anno a causa dell'aumento del prezzo del petrolio e dell'esposizione non coperta sul carburante.

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La prospettiva per i viaggi aerei in Europa si fa più costosa: Ryanair tramite il suo amministratore delegato Michael O’Leary ha avvertito che nei prossimi 12 mesi i prezzi dei biglietti potrebbero crescere in misura storica. L’elemento scatenante è l’aumento del costo del carburante per aviazione alimentato dalle tensioni in Medio Oriente, che sta già comprimendo i margini dei vettori.

Secondo le stime condivise durante una conferenza a Bruxelles i rincari possono arrivare fino al 20% nel prossimo anno. O’Leary ha chiarito che, nonostante l’incremento dei supplementi e dei listini, tali manovre difficilmente copriranno interamente l’aumento della bolletta petrolifera: “Nei prossimi 12 mesi assisterete al più grande aumento delle tariffe aeree nella storia d’Europa“, ha dichiarato, aggiungendo che non si aspetta che i maggiori ricavi bastino a compensare i costi aggiuntivi.

Coperture sul carburante e vulnerabilità finanziaria dei vettori

Un punto cruciale evidenziato dal manager riguarda le strategie di copertura sul jet fuel. Ryanair sarebbe protetta per una quota limitata del proprio fabbisogno: solo il 15% risulta coperto per il prossimo anno mentre il restante 85% resta esposto alle oscillazioni dei prezzi.

Questa condizione aumenta la sensibilità del vettore alle fluttuazioni del mercato petrolifero e si rispecchia in problemi simili per altre compagnie europee.

Effetti sui margini operativi

Il risultato immediato di una copertura insufficiente è la compressione dei margini: anche con aumenti tariffari significativi la redditività rischia di ridursi. O’Leary ha posto la questione cruciale: la crescita dei ricavi da biglietti sarà sufficiente a coprire i costi energetici “drasticamente più elevati”? La sua risposta è stata negativa, sottolineando che la dinamica prezzo-carburante non è lineare e che i supplementi possono solo in parte trasferire l’onere sui passeggeri.

Impatto sui mercati finanziari e sul tessuto industriale europeo

Le tensioni sul fronte energetico e fiscale si riflettono anche sulle borse: il titolo Ryanair ha registrato nel periodo indicato una flessione fino al 2,1% nella seduta citata, con un calo complessivo dell’anno pari al 25%. Se confermato, sarebbe il peggior anno per il titolo dal . Parallelamente, O’Leary ha ribadito critiche sul contesto regolatorio in alcuni paesi europei, anticipando che la pressione fiscale potrebbe spingere la compagnia a ridurre la propria presenza in mercati come Francia e Belgio.

Consolidamento e ristrutturazioni nel settore

Il combinato disposto tra caro carburante fiscalità e difficoltà operative potrebbe accelerare operazioni di consolidamento. Alcuni vettori hanno già avviato ristrutturazioni o sono al centro di attività di acquisizione: esempi recenti nel panorama europeo includono movimenti su operatori come Air Baltic e Volotea mentre le dinamiche di mercato hanno visto gruppi come Lufthansa e Air France-KLM competere per partecipazioni in compagnie di bandiera come Tap. Allo stesso tempo, nel mercato statunitense si osservano interessi di private equity, con nomi come Apollo Global Management che guardano a possibili acquisizioni nel segmento europeo.

Fattori geopolitici, comportamenti dei passeggeri e piani industriali

Le radici dell’attuale scenario si intrecciano con la crisi in Medio Oriente: il conflitto con l’Iran, iniziato alla fine di febbraio ha aumentato le preoccupazioni sulle forniture petrolifere e ha avuto un impatto immediato sui costi energetici per i vettori. Anche i dati operativi di Ryanair riflettono questa instabilità: risultati trimestrali pubblicati a luglio hanno evidenziato ripercussioni sugli utili e un mutamento nelle abitudini di prenotazione, con molti clienti che riservano voli più a ridosso della partenza.

Flotta e consegne: il programma Boeing

Nonostante il quadro impegnativo, Ryanair mantiene piani di espansione della flotta. O’Leary ha confermato l’obiettivo di ricevere il primo Boeing 737 Max 10 a gennaio con ulteriori 16 consegne previste entro aprile. L’arrivo dei nuovi aeromobili può aiutare a migliorare l’efficienza del parco e, nel medio termine, ad attenuare l’impatto dei costi operativi, ma non elimina l’urgenza del problema legato al prezzo del petrolio nel breve periodo.

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