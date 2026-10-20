"Da che parte sto, siamo solo all'inizio", Marracash rompe il silenzio su sco...

"Da che parte sto, siamo solo all'inizio", Marracash rompe il silenzio su sco...

Scontri a Milano e proteste in Italia, Marracash si schiera con i manifestanti e rilancia la sua battaglia contro le disuguaglianze sociali. Le dichiarazioni del rapper dividono.

Le proteste che stanno attraversando l’Italia accendono il dibattito anche nel mondo della musica. Marracash si schiera dalla parte della mobilitazione, mentre Sayf, Ghali e Kid Yugi intervengono sulle tensioni sociali e sulle responsabilità delle istituzioni. Le loro dichiarazioni dividono e alimentano il confronto sul significato degli scontri.

Le reazioni politiche e gli interventi di Sayf, Ghali e Kid Yugi dopo gli scontri a Milano

Le manifestazioni che negli ultimi giorni hanno attraversato l’Italia, dagli scontri nelle strade di Milano alle mobilitazioni di camionisti e agricoltori nel Sud, hanno spinto diversi esponenti della scena rap a esprimere pubblicamente la propria posizione. Nel dibattito, Sayf ha contestato chi, concentrandosi sugli episodi violenti, rischia a suo giudizio di delegittimare l’intero movimento di protesta, mentre Ghali ha condiviso un messaggio di sostegno ai ragazzi scesi in piazza, incoraggiandoli a proseguire la loro mobilitazione.

A prendere posizione è stato anche Kid Yugi, che ha descritto le difficoltà registrate in Puglia tra scaffali dei supermercati vuoti e distributori di carburante senza disponibilità, collegando la situazione alla crisi che attraversa il territorio. Il rapper ha rivolto parole particolarmente dure alle istituzioni, arrivando ad affermare: «Lo Stato italiano è ormai uno Stato fallito».

“Da che parte sto, siamo solo all’inizio”, Marracash rompe il silenzio su scontri e proteste

Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, ha affidato a un lungo post su Instagram le sue riflessioni sulla protesta e sul malessere sociale. Il rapper milanese, cresciuto nel quartiere popolare della Barona, ha accompagnato le proprie parole con due fotografie: nella prima si vede un manifestante con il Tricolore sulle spalle, circondato dai fumogeni della polizia durante gli scontri a Milano; nella seconda compare un camion con uno striscione che recita «Non è solo la protesta dei trasporti, ma del popolo».

Nel suo intervento, l’artista ha rivendicato il legame con le battaglie sociali, spiegando di aspettarsi da tempo una mobilitazione di questo tipo. «Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita», ha scritto. Richiamando un discorso pronunciato dal palco nel 2025, ha ricordato anche la frase «il potere capisce solo il potere», sostenendo che sia arrivato il momento per i cittadini di riconoscere la propria forza. Il rapper ha inoltre ribadito la scarsa fiducia nelle iniziative di protesta limitate ai social network: «Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, l’ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente». Il messaggio si conclude con una previsione netta: «Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio. Con le buone non cambi le cose».

Le dichiarazioni di Marracash hanno suscitato reazioni anche nel mondo politico. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha criticato le parole del rapper, contestando soprattutto il riferimento all’inefficacia dei metodi pacifici. «Se un rapper famoso come Marracash dice che si aspettava tutto questo e che con le parole non si cambia niente, non ci siamo», ha dichiarato. Secondo il deputato, gli artisti più seguiti dai giovani dovrebbero promuovere un confronto democratico e incoraggiare una partecipazione politica priva di violenza. «Proprio con le parole si cambiano invece le democrazie liberali», ha aggiunto, invitando gli idoli delle nuove generazioni a sostenere forme di protesta propositive anziché azioni contro i negozi e le attività commerciali.

Le diverse prese di posizione mostrano come le proteste non riguardino soltanto le rivendicazioni economiche e i disagi legati ai trasporti, ma abbiano aperto una discussione più ampia sul rapporto tra cittadini, potere politico e disuguaglianze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash)