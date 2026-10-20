Sono immagini devastanti che fanno male quelle mostrate in Tv e sui social di Piazza Duomo dopo i violenti scontri del fine settimana scorso, con vetrine distrutte e negozi saccheggiati. E’ diventato virale nelle ultime ore il video di un ragazzo di 23 anni, esasperato dalla situazione. Ecco che cosa ha detto.

Scontri a Milano: l’esasperazione dei cittadini

Quello che è successo nel fine settimana in Piazza Duomo a Milano ha sconvolto e lasciato rabbia e indignazione. Decine di persone, la maggior parte minorenni, hanno messo infatti a ferro e fuoco la piazza del capoluogo lombardo, distruggendo vetrine e saccheggiando i negozi. Nelle scorse ore è esplosa anche la rabbia da parte dei genitori dei minorenni fermati, indignati per il comportamento dei figli.

A diventare virale anche lo sfogo di un ragazzo di 23 anni, esasperato da quello che sta accadendo. Ma ecco che cosa ha detto.

Scontri di Milano, è virale lo sfogo di un ragazzo di 23 anni: “Non sopporto più queste persone”

E’ inaccettabile quanto accaduto nel fine settimana a Milano. I cittadini sono esasperati: un ragazzo di 23 anni si è sfogato davanti a una vetrina rotta.

Si chiama Ferena Lenzi, ed è diventato il volto simbolo della città che si ribella alla violenza: “Io non sopporto più queste persone. Conosco un sacco di gente che viene da tutto il mondo e si impegna e alle 5 del mattino viene qua a lavorare. Mi hanno rotto i c*****ni. Non ce la faccio più. Poi loro vengono qua e va tutto bene. Poi se stuprano mia figlia e mia sorella ne riparliamo. Che venga qua la Schelin a dire tutte queste cazz***. Io non sopporto più questa gente. Ho 23 anni, voglio vivere nella felicità“. E i residenti, dai loro balconi, hanno applaudito il 23enne. Il video dello sfogo è come detto diventato in breve tempo virale sui social, e ricondiviso anche da Matteo Salvini, che ha aggiunto: “Difficile dargli torto.”