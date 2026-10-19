Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sospende, per il momento, un pacchetto di sanzioni e tariffe previste contro la Russia. L’atto, introdotto nella legislazione nota come Graham Act era destinato a diventare operativo entro pochi giorni, ma il presidente ha dichiarato di aver bisogno di più tempo prima di confermare l’applicazione definitiva.

Durante una conferenza stampa al Mar-a-Lago club di Palm Beach, Trump ha accennato a una decisione finale ancora in fase di definizione, suscitando immediata attenzione da parte di media e osservatori economici.

Il provvedimento di Trump e il contesto elettorale

La mossa arriva a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato previste per novembre, un periodo in cui il presidente è sotto pressione per il rincaro dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra in Ucraina e alle tensioni con l’Iran, che hanno limitato le forniture globali di petrolio.

Sospendere le sanzioni è stato giustificato come un passo necessario a salvaguardare gli interessi nazionali, ma la decisione è stata interpretata come un tentativo di migliorare l’opinione pubblica prima del voto. La normativa originale prevedeva tariffe del 500 per cento sui beni russi e tariffe del 100 per cento sui principali paesi importatori di petrolio e gas russi, tra cui l’India, partner strategico per gli Stati Uniti.

La revisione di 60 giorni e le dichiarazioni di Marco Rubio

Il segretario di Stato, Marco Rubio ha confermato che Trump ha fissato una finestra di 60 giorni per analizzare l’impatto economico delle misure sospese. “Penso che il presidente voglia impiegare questo periodo per valutare cosa significherebbe per l’economia globale e per quella americana mantenere o meno le sanzioni e le tariffe“, ha spiegato Rubio prima di imbarcarsi per l’Uzbekistan. Il funzionario ha sottolineato che la decisione è influenzata dalla volatilità attuale dei mercati energetici, che rende difficile prevedere le conseguenze di una pressione prolungata su Mosca.

Le opposizioni politiche

Il provvedimento ha incontrato forte resistenza da parte di diversi leader. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy ha ammonito che la sospensione delle sanzioni potrebbe rafforzare la posizione di Vladimir Putin e prolungare il conflitto con l’Ucraina. Anche Darline Graham senatrice repubblicana della Carolina del Sud e sorella del compianto Lindsey Graham ha espresso dissenso, affermando di non confidare né in Putin né nella Russia e di preferire il mantenimento della pressione economica.

Impatti economici e l’accordo sul diesel russo

Parallelamente alla sospensione, l’amministrazione ha difeso un accordo bilaterale volto a incrementare le forniture di diesel russo sui mercati mondiali. Trump ha indicato che la Russia consegnerà oltre 300.000 metri tonnellate di diesel negli Stati Uniti, con ulteriori spedizioni previste per novembre e oltre. Rubio ha precisato che “quel diesel arriverà comunque, la differenza è chi lo otterrà”. La strategia intende contenere l’aumento dei prezzi del carburante, risultato della guerra in Iran e delle interruzioni nelle forniture di energia a livello globale.

Con una finestra di 60 giorni per valutare gli effetti, l’amministrazione Trump dovrà decidere se mantenere la rotta di pressione su Mosca o adeguare le misure per ridurre l’onere economico sui consumatori americani.