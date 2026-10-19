Un duello acceso tra Lula e Flavio Bolsonaro, con accuse familiari, scambi taglienti e una tensione che ha quasi sfociato in rissa.

Il primo scontro televisivo tra Luiz Inácio Lula da Silva, prossimo a compiere 81 anni, e Flavio Bolsonaro, nato 35 anni dopo, ha rappresentato un vero punto di svolta nella campagna elettorale brasiliana. Trasmesso in diretta su Tv Bandeirantes il dibattito è durato più di un’ora e mezza, durante i quali i due candidati hanno rivisto le proprie posizioni su corruzione, sicurezza ed economia ma anche le loro relazioni familiari, generando un clima di forte tensione.

Stile e comportamento sul palco: un contrasto di immagine

Lula ha scelto un abbigliamento formale, indossando un completo grigio scuro con una cravatta che riprendesse i colori della bandiera nazionale, segnalando un atteggiamento più presidenziale. Flavio Bolsonaro, invece, ha optato per un look più casual, con un completo blu senza cravatta, muovendosi spesso dietro il suo avversario con gesti ampi, braccia aperte o segni di disaccordo con le mani.

Queste azioni sono state prontamente contestate dallo staff di Lula, che ha interrotto più volte la trasmissione per rimproverare l’interruzione del flusso.

Scambio di accuse familiari e casi di corruzione

Il dibattito è rapidamente degenerato in un confronto personale. Flavio Bolsonaro ha puntato il dito contro Lulinha, figlio di Lula, ricordando le tre inchieste in corso e accusandolo di corruzione.

Lula ha risposto che la questione è in mano della magistratura, ma ha contraccambiato facendo riferimenti ai legami della famiglia Bolsonaro con il banchiere Vorcaro, incarcerato per bancarotta, e al fratello Eduardo, accusato di essersi rifugiato negli Stati Uniti per complottare contro il Brasile. Entrambe le parti hanno usato questi attacchi per mettere in dubbio l’integrità dell’altro, trasformando il dibattito in una vera arena di accuse.

Le frasi più taglienti: provocazioni che hanno acceso la tensione

Tra le battute più ricordate, Flavio Bolsonaro ha sfidato Lula con la domanda: “Ti sei chiesto come mai il 75% dei carcerati vota per te?” Lula ha reagito con una risposta altrettanto provocatoria: “Io vorrei che mi votasse il 100%. Voglio anche il voto di tuo padre. Jair vota per me, tanto sai che io sono meglio di tuo figlio”. Queste parole, cariche di retorica e minacce velate, hanno spinto lo staff di entrambe le parti a intervenire più volte, temendo che il confronto potesse degenerare in una vera rissa in studio.

Il dibattito ha confermato le profonde divergenze politiche tra i due candidati, ma ha anche evidenziato una ostilità personale che pochi elettori avevano previsto. Il fatto che entrambi i leader abbiano impiegato il proprio appeal emotivo e ricorso a provocazioni personali dimostra quanto la campagna elettorale brasiliana stia entrando in una fase di polarizzazione estrema. Restano da vedere le ripercussioni su votanti indecisi e sulle prossime tappe della corsa alla presidenza.