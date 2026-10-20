Nuovi robot Dyson R1 e R2: aspirazione e lavaggio intelligente

Nuovi robot Dyson R1 e R2: aspirazione e lavaggio intelligente

Dyson svela due nuovi robot domestici: aspirazione avanzata e lavaggio con panni triangolari, a prezzi di 549 € e 849 €.

Il 20 ottobre 2026 Dyson ha annunciato il debutto in Italia di due robot aspirapolvere, il Dyson R1 Nurovi Dry e il Dyson R2 Nurovi Wash+Dry. Entrambi i modelli combinano le tecnologie proprie dei puri senza filo con un’autonomia completamente robotizzata, puntando a gestire la pulizia di ambienti residenziali di qualsiasi dimensione.

R1 Nurovi Dry: aspirazione intelligente e base senza sacco

Il sensore piezoelettrico integrato, ereditato dalle versioni cordless, ascolta la quantità di polvere presente sul pavimento e regola in tempo reale la potenza di aspirazione. Grazie a questa capacità, il robot destina più energia alle zone più sporche e risparmia quando il pavimento è già pulito.

Dopo ogni ciclo, il robot ritorna alla stazione di ricarica, una base dotata di otto cicloni Dyson che svuotano il contenitore dei detriti secchi in un sistema sigillato. La capacità è sufficiente a contenere fino a 90 giorni di sporco secco, garantendo prestazioni costanti senza perdita di aspirazione.

R2 Nurovi Wash+Dry: pulizia umida con panni a triangolo di Reuleaux

Il modello R2 aggiunge la funzione di lavaggio dei pavimenti. La stazione non solo svuota i residui secchi con gli stessi otto cicloni, ma lava i panni in maniera automatica usando acqua a 75 °C e li asciuga a 45 °C, evitando la formazione di muffe e odori. I panni hanno la forma del triangolo di Reuleaux una figura geometrica costituita da tre archi di cerchio che mantiene una larghezza costante in ogni rotazione. Un movimento eccentrico permette alle punte del panno di raggiungere gli angoli più stretti senza sacrificare la fluidità di un disco tradizionale.

Sistema Twin-capture e spazzola laterale anti-groviglio

Entrambi i robot impiegano il nuovo sistema Twin-capture che divide il compito di raccolta: le setole della spazzola convogliano i detriti più grossi direttamente nella camera, mentre il motore si concentra sulla polvere fine. Questa separazione riduce la dipendenza dalla sola potenza di aspirazione e migliora l’efficienza complessiva. La spazzola laterale è stata riprogettata con un orientamento preciso e un connettore flessibile, così da guidare i residui verso il flusso d’aria evitando l’attorcigliamento di capelli e peli. Inoltre, la spazzola si estende verso l’esterno per pulire meglio i bordi e gli angoli più trascurati.

Gestione tramite app MyDyson e condizioni operative

Le impostazioni di pulizia, la programmazione e la definizione delle zone vengono gestite tramite l’app MyDyson™ disponibile per iOS e Android. L’app richiede una connessione Wi-Fi (2,4 GHz o 5 GHz) o dati mobili e il supporto Bluetooth 4.0. Attraverso l’interfaccia è possibile attivare la modalità Autopilot, controllare lo stato della batteria, monitorare il contenuto del contenitore e avviare la sequenza di lavaggio del panno R2. I consumatori devono considerare che la durata della batteria varia in base a frequenza d’uso e tipo di superficie, come indicato nei test interni di Dyson.

Prezzi, disponibilità e prospettive di mercato

Il Dyson R1 Nurovi Dry è commercializzato a 549,00 € mentre il Dyson R2 Nurovi Wash+Dry è proposto al prezzo di 849,00 €. Entrambi i modelli sono già in vendita attraverso i canali ufficiali Dyson in Italia e verranno distribuiti nei prossimi mesi anche presso i rivenditori autorizzati. La combinazione di sensori avanzati, cicloni senza sacco e la peculiare tecnologia dei panni a triangolo rappresenta una risposta di alto livello alle richieste di pulizia completa, soprattutto in abitazioni con animali domestici o superfici difficili da raggiungere.