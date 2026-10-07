Quando si deve fare la spesa per la casa, la scelta dei prodotti per la pulizia può trasformarsi in un vero labirinto. Sui corridoi dei supermercati si trovano soluzioni per ogni esigenza, ma spesso è difficile capire quali siano davvero necessari per mantenere gli ambienti igienizzati.

Partire da una base di partenza è il modo più semplice per evitare acquisti superflui.

Gli articoli fondamentali si concentrano soprattutto in due stanze: bagno e cucina dove la proliferazione di batteri è più elevata.

Detergenti e strumenti indispensabili per bagno e cucina

Per il bagno non devono mancare:

Igienizzante per sanitari elimina germi e odori sul water e sul lavandino.

elimina germi e odori sul water e sul lavandino. Disgorgante mantiene liberi gli scarichi da residui organici.

mantiene liberi gli scarichi da residui organici. Anticalcare previene la formazione di incrostazioni su rubinetti, piatti doccia e piastrelle.

In cucina la lista si amplia con:

Detersivo per piatti e detersivo per lavastoviglie indispensabili per rimuovere grassi e residui alimentari.

e indispensabili per rimuovere grassi e residui alimentari. Sgrassatore ideale per piano cottura, fornelli e superfici ceramiche.

ideale per piano cottura, fornelli e superfici ceramiche. Detergente multiuso adatto a piani di lavoro, elettrodomestici e pavimenti.

Altri strumenti di uso quotidiano sono spugne, panni in microfibra, stracci, secchi con strizzatore e spazzoloni.

Per le pulizie più impegnative, una scopa elettrica o un aspirapolvere garantiscono risultati rapidi. Infine, non dimenticare i sacchetti per la spazzatura indispensabili in ogni stanza.

Cura della lavatrice e dei tessuti

Il detergente per il bucato è essenziale per mantenere i capi puliti e profumati, mentre l’anticalcare per lavatrice prolunga la vita dell’apparecchio evitando depositi di calcare che ne riducono l’efficienza.

Giorni, periodi e catene: dove trovare le offerte più vantaggiose

Le promozioni non sono casuali: le grandi catene della GDO hanno calendari ben definiti. Conoscere questi momenti permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Il calendario promozionale di Lidl

Lidl riserva il giovedì al lancio delle offerte settimanali, in modo da allinearsi alle abitudini di acquisto del fine settimana. Un lunedì aggiuntivo segnala promozioni “inizio settimana”, spesso dedicate a prodotti di igiene domestica come guanti multiuso o detersivi per il WC. Tutte le novità sono consultabili in anticipo tramite l’app Lidl Plus, il sito o la newsletter.

Aldi, Risparmio Casa e altre catene della GDO

Aldi spesso programma sconti il lunedì il giovedì e durante il weekend. Risparmio Casa, con più di 180 punti vendita, utilizza i volantini periodici – soprattutto per il bucato e la pulizia – e invita a verificare online la presenza di sconti su prodotti specifici. Anche catene come Happy Casa Store, Maury’s e Tigotà adottano la stessa logica: l’importante è controllare il sito prima di recarsi al negozio.

Offerte stagionali e Black Friday

Le stagioni influenzano le promozioni: da marzo a aprile (inizio primavera) e da maggio a giugno (fine primavera/inizio estate) i supermercati propongono sconti su detergenti per il bagno, sgrassatori e prodotti per pavimenti. Un altro picco si verifica tra agosto e settembre quando i rivenditori preparano l’autunno. Il Black Friday a fine novembre, è il momento più famoso per trovare detergenti per lavatrice, ammorbidenti e sacchetti per la spazzatura a prezzi stracciati.

Catene discount come Tedi offrono set per la pulizia delle finestre a meno di 5 €, mentre i diffusori di fragranze costano 4 €. Queste offerte sono disponibili tutto l’anno, ma la combinazione di sconto stagionale e promozione settimanale consente di ridurre ulteriormente i costi.