(Adnkronos) – Un contributo pari al 5% degli incassi da parte delle società di calcio per sostenere le spese di ordine pubblico in occasione delle partite. Lo propone Futuro Nazionale in un emendamento alla Manovra 2027 a firma Edoardo Ziello. “Le società sportive professionistiche organizzatrici di incontri di calcio sul territorio nazionale sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento dei corrispettivi riscossi, anche per il tramite di soggetti terzi, per la vendita di biglietti, titoli di accesso e abbonamenti”, si legge infatti nel testo.

La base di calcolo è costituita “dai predetti corrispettivi al netto dell’imposta sul valore aggiunto e degli effettivi rimborsi; sono esclusi i diritti audiovisivi, le sponsorizzazioni e gli altri ricavi commerciali non incorporati nel corrispettivo di accesso”.

Il contributo “è destinato al finanziamento dei costi documentati dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico connessi agli incontri, con particolare riguardo al lavoro straordinario e alle indennità di ordine pubblico spettanti al personale delle Forze di polizia”.

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