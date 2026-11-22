"Trump ha chiamato Kim per un anno, nessuna risposta da Pyongyang e lettera c...

"Trump ha chiamato Kim per un anno, nessuna risposta da Pyongyang e lettera c...

(Adnkronos) - Donald Trump ha cercato lo scorso anno di contattare il leader nordcoreano Kim Jong Un attraverso le linee telefoniche e i canali di comunicazione già in uso, senza ottenere risposta. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della vicenda. Il tycoon ha quindi s...

(Adnkronos) – Donald Trump ha cercato lo scorso anno di contattare il leader nordcoreano Kim Jong Un attraverso le linee telefoniche e i canali di comunicazione già in uso, senza ottenere risposta. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della vicenda. Il tycoon ha quindi scritto una lettera e la Casa Bianca ha organizzato la consegna.

Un gruppo ha atteso all’esterno della missione nordcoreana presso l’Onu, a Manhattan, e ha messo la lettera in mano a un diplomatico di passaggio. Durante una successiva riunione alle Nazioni Unite, il diplomatico ha gettato la busta ancora chiusa davanti a un rappresentante americano.

Secondo il quotidiano, Trump ha provato a incontrare Kim anche durante il suo ultimo viaggio in Asia, ma

il leader nordcoreano avrebbe posto condizioni inaccettabili per Washington.

Un funzionario dell’amministrazione americana ha negato che ci siano stati tentativi di organizzare un incontro. Dall’ultimo faccia a faccia tra i due, nel 2019, l’arsenale nordcoreano è passato da una stima di 20-30 testate nucleari a circa 60, mentre Pyongyang ha sviluppato missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti.

Kim ora punta a ottenere da Washington il riconoscimento della Corea del Nord come potenza nucleare.

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