La coalizione di centrosinistra attraversa una fase di evidente tensione interna, manifestata sia nelle piazze che nei tavoli negoziali. Durante la manifestazione per lo sciopero generale indetto dalla Cgil il 20 novembre 2026, il cosiddetto “campo largo” ha mostrato una geografia politica frammentata. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha sfilato in testa al corteo insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

Di contro, il leader del M5s, Giuseppe Conte, è arrivato con un’ora di ritardo, mantenendosi nelle retrovie e evitando un contatto diretto con gli altri vertici. La fotografia di un fronte unito non è riuscita a materializzarsi, confermando le difficoltà di coesione tra le forze progressiste.

Le divergenze strategiche sull’Ucraina

Le fratture ideologiche emergono chiaramente sul tema degli aiuti militari a Kiev.

In una riunione via zoom dedicata al programma comune, i delegati delle forze di centrosinistra non hanno raggiunto un accordo definitivo. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto un passo avanti verso uno stop esplicito all’invio di armi, posizionandosi su una linea più critica rispetto agli alleati. Il Partito Democratico, supportato dalle forze centriste come Iv e Più Europa, cerca invece una formula più aperta che garantisca il sostegno alla resistenza Ucraina contro la Russia.

La mediazione proposta dal Pd parlava di “pieno sostegno mediante tutte le forme di assistenza necessarie”, mentre un altro tentativo suggeriva di concentrare gli aiuti economici lasciando a Kiev la decisione finale sull’utilizzo dei fondi. Martedì si terrà un nuovo incontro, questa volta in presenza, dove il clima non era stato disteso durante la sessione online, con scambi accesi tra centristi e grillini. L’obiettivo dichiarato da Schlein è arrivare alle primarie con un’intesa solida, definendo la questione identitaria per le campagne elettorali future.

Scontro sulla tassazione dei grandi patrimoni

Un secondo nodo cruciale riguarda la proposta di patrimoniale. Le posizioni tra Pd e Avs risultano distanti, mentre M5s e i centristi si oppongono fermamente all’iniziativa. La proposta democratica si basa sul progetto dell’economista Gabriel Zucman, promotore del summit parigino contro l’oligarchia internazionale, a cui ha partecipato la stessa Schlein. “Funziona così – ha spiegato Schlein – una tassazione minima del 2% su chi ha più di 100 milioni di euro. Chi versa già il 2% su quei 100 milioni e passa non verserà nulla. Chi però non arriva a versare il 2% deve dare ciò che manca per arrivare al 2%. È una proposta equa, è una proposta che riguarda la giustizia”.

Tuttavia, Avs rifiuta la soglia stabilita dai dem. Il co-portavoce Angelo Bonelli ha precisato: “La nostra proposta riguarda chi ha patrimoni di 5,4 milioni. La distanza da quella del Pd è incredibile. Siamo disposti a ragionare sulla soglia, ma quella da 100 milioni è molto molto alta, molto lontana. E non ci permetterebbe di raggiungere una contribuzione che possa dare risposte sulle coperture per la sanità, la scuola, la ricerca”.

Conte evita il confronto diretto e Renzi sfida la leadership

Di fronte alle domande dei giornalisti sulla presenza di Conte alla manifestazione, Elly Schlein ha risposto con cautela: “So che c’era…”, limitandosi a confermare la partecipazione tramite le agenzie di stampa. Il leader pentastellato ha evitato un incontro chiarificatore con gli alleati, preferendo un punto improvvisato con i suoi deputati per mantenere la posizione del partito.

Nel frattempo, Matteo Renzi interviene dall’assemblea nazionale di Iv a Milano, sfidando apertamente gli altri leader progressisti a misurarsi con il voto di preferenza. “Siete così leader? – ha detto – Mettetevi in gioco, lasciate il listino libero. C’è un listino in cui sei garantito ed entri in Parlamento. Io nel listino non ci vado, non ho alcun interesse a essere garantito. Dobbiamo essere pronti a correre”. Questa provocazione aggiunge ulteriore pressione sulla necessità di trovare una sintesi programmatica prima delle prossime scadenze elettorali.