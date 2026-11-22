La squadra negoziale del presidente Donald Trump ha proposto di dare all’Ucraina una garanzia di difesa collettiva simile all’Articolo 5 della Nato. La proposta ha fatto nascere tra alcuni alleati europei di Kiev un atteggiamento insolito: l’ottimismo. Funzionari europei vicini ai negoziati di pace si dicono cautamente fiduciosi che l’offerta segni un cambiamento della posizione americana a favore dell’Ucraina, ma temono che il prezzo che Washington chiederà per un impegno così ampio possa essere troppo alto.

La proposta di Kushner alla conferenza di Berlino

L’offerta è stata annunciata da Jared Kushner, inviato di Trump e suo genero, dopo due settimane di shuttle diplomacy. Nella conferenza stampa di Berlino Kushner ha affermato che il presidente americano è “open” a un accordo di questa portata, definito “big deal”, e che anche i russi sono “comfortable” con l’idea.

Nessuna delle due affermazioni è ancora certa. Un funzionario russo ha respinto l’idea, mentre il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora rifiutato pubblicamente il piano.

Alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino, hanno partecipato i leader di 36 Paesi sostenitori di Kiev, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ai vertici dell’Unione europea e al segretario generale della Nato.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito che un accordo di pace dovrà basarsi sulla sovranità ucraina e su forti garanzie di sicurezza. Secondo Merz, il risultato dovrà essere «Un’Ucraina sovrana in un’Europa sicura». Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato che «la Russia deve ancora mostrare passi concreti verso la pace».

Il valore dell’Articolo 5 e la richiesta di Parigi

Una garanzia basata sull’Articolo 5, secondo cui un attacco contro un membro è trattato come un attacco contro tutti, cambierebbe il calcolo di Mosca su una nuova invasione dopo la fine della guerra. Il piano, se sostenuto da impegni legali, militari e politici solidi, farebbe sì che un nuovo attacco all’Ucraina rischi un conflitto diretto con gli Stati Uniti. Pochi dettagli sono noti. Un collaboratore di Macron ha detto che gli Stati Uniti stanno andando nella “the right direction”, ma ha chiesto alla Casa Bianca di fare un passo in più e concedere a Kiev la piena adesione alla Nato. Secondo lo stesso collaboratore, una garanzia di questo tipo “is obviously the best guarantee of solidarity among allies”.

Dubbi di Kiev e dei Paesi vicini alla Russia

Zelensky ha dichiarato di non essere “not sure” che tutti abbiano la stessa idea di cosa significhi una garanzia stile Articolo 5. Ha poi chiesto: “What about American soldiers?”. Ha aggiunto che l’Ucraina “would be happy” se gli Stati Uniti installassero basi militari nel Paese, come avviene in Medio Oriente. Anche altri europei sostengono che manchino ancora dettagli su che cosa preveda esattamente il piano. Gli scettici più forti si trovano in Polonia, nei Paesi nordici e in quelli baltici, che confinano con la Russia e hanno una storia comune con essa.

Gli americani avrebbero chiesto a Kiev se sarebbe disposta a cedere a Mosca l’intero Donbas in cambio della piena adesione alla Nato. Grégoire Roos, del think tank Chatham House di Londra, ha avvertito che la garanzia potrebbe trasformarsi in un «cavallo di Troia» in un accordo più ampio con Mosca, con l’Ucraina che cede il Donbas e la Nato che accetta limiti alla propria presenza militare nell’Europa orientale. Secondo Roos, questo darebbe alla Russia di fatto un veto sulla sicurezza europea.

Shenzhen, la scadenza di dicembre e il negoziato di Abu Dhabi

Il vertice di Shenzhen tra Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping non ha prodotto un esito peggiore per Ucraina ed Europa, secondo i diplomatici europei. Ha però portato a una dichiarazione congiunta in cui i tre si sono impegnati a riformare le Nazioni Unite e a continuare a parlarsi sulle armi nucleari. Il giorno in cui Trump ha parlato di Putin, dicendo che “He’d love to end the war”, due missili russi e un drone hanno colpito la Polonia.

Un funzionario europeo ha detto che Trump vuole un accordo entro poche settimane, anche prima del G20 in Florida, previsto a metà dicembre, ma non ci si aspetta che accada. Zelensky ha detto che gli americani “really wanted to get all this done before Christmas”. Un’altra scadenza è il 3 gennaio, quando inizierà i lavori il nuovo Congresso a maggioranza democratica. Il prossimo incontro sui cessate il fuoco nel settore energetico e nel Mar Nero dovrebbe tenersi ad Abu Dhabi dopo la festività americana del Ringraziamento, il 26 novembre, ma non è ancora stato fissato. Gli europei, come ha detto un altro funzionario coinvolto nei negoziati, sapranno ora se avranno un posto al tavolo dei negoziati.