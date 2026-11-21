Venerdì 20 novembre 2026 il primo ministro britannico Andy Burnham e i vertici dell’Unione europea, António Costa per il Consiglio europeo e Ursula von der Leyen per la Commissione, hanno chiuso a Bruxelles un vertice Ue-Regno Unito. Leader di entrambe le parti hanno definito l’intesa un “win-win”, ma il quadro che emerge dai tre accordi su cibo e bevande, scambio di quote di emissione e programma per i giovani non è uniforme.

La conferenza stampa non ha chiarito se questi accordi dipendano da un’intesa sulle tasse universitarie, che dovrà essere negoziata nei prossimi sei mesi. Burnham ha sostenuto che gli accordi sono “done” e che le tasse universitarie restano ancora da negoziare, nonostante le affermazioni contrarie dell’Ue arrivate in giornata.

Cibo, emissioni e giovani: i contenuti dei tre accordi

L’accordo agroalimentare prevede che il Regno Unito si allinei alle regole Ue su cibo e agricoltura entro il 2028, eliminando certificazioni e controlli costosi. Il governo britannico stima che l’intesa possa valere fino a 5,1 miliardi di sterline all’anno per l’economia del Paese. Sul fronte delle emissioni, la link tra i due sistemi di scambio di quote dal 2028 esenta le esportazioni di energia pulita britannica dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Ue.

Il programma per i giovani permetterà a 100.000 giovani di lavorare o studiare fino a tre anni in Gran Bretagna o nei Paesi Ue, un miglioramento rispetto ai requisiti dei visti attuali. Il piano di un Digital Partnership Ue-Regno Unito, previsto per l’inizio del prossimo anno, riguarda invece aree come la connettività sicura, il quantum, la sicurezza online e l’intelligenza artificiale.

Chi guadagna: studenti, supermercati e produttori di energia rinnovabile

Gli studenti britannici ed europei sono tra i maggiori beneficiari. Se l’accordo sulle rette sarà raggiunto, due diplomatici Ue, rimasti anonimi, hanno riferito che Londra ha offerto rette a 12.000 sterline, mentre l’Ue ridurrebbe le proprie. Oggi gli studenti Ue pagano tariffe internazionali fino a 38.000 sterline all’anno nel Regno Unito.

Le catene di supermercati britanniche, come Tesco e M&S, hanno accolto con favore l’accordo agroalimentare. Il direttore generale di M&S, Alex Freudmann, ha detto: “Getting our spaghetti bolognese from Lincolnshire onto a shelf in Dublin takes hundreds of extra miles, mountains of paperwork, a vet’s signature and even the Latin name of a cow,” said M&S managing director Alex Freudmann. “When this deal comes into force, it will remove this bureaucracy.” Restano però dubbi sulla possibilità che i rivenditori trasferiscano i risparmi ai clienti, in un momento di forte aumento dei costi energetici.

I produttori di energia rinnovabile del Regno Unito hanno un doppio motivo di soddisfazione. Il piano di adesione al mercato interno dell’elettricità Ue, che il Paese spera di completare il prossimo anno, faciliterebbe la vendita di energia agli acquirenti europei. La RenewableUK ha definito la questione con le parole della sua amministratrice delegata, Tara Singh: “That would be a major prize for consumers and the renewable energy industry.”

Chi rischia: università, industria alimentare e acciaio

Le università britanniche sono tra i principali perdenti. Secondo gli atenei, una riduzione delle rette Ue potrebbe costare loro 500 milioni di sterline all’anno, risorse che servirebbero a finanziare ricerca, didattica e posti di lavoro. Hollie Chandler, direttrice della politica strategica del Russell Group, ha avvertito che una riduzione delle rette per gli studenti Ue metterebbe pressione sui posti per gli studenti britannici senza garantire più opportunità agli studenti europei.

Anche le industrie alimentari britanniche avvertono dei costi. L’allineamento alle regole Ue su sicurezza alimentare, imballaggi, etichettatura e pesticidi comporterà modifiche costose per i produttori. Karen Betts, amministratrice delegata della Food and Drink Federation, ha affermato che “the timing remains tight” e ha chiesto al governo di approvare la legislazione e pubblicare linee guida dettagliate.

Per l’acciaio i benefici arriveranno con calma. L’accordo sulle emissioni eviterà ai produttori britannici il carbon border tax Ue, ma entrerà in vigore solo nel 2028. Le trattative per un’alleanza sull’acciaio, che armonizzi le quote e i dazi introdotti a luglio, non sono ancora concluse. Anche le case automobilistiche cinesi non sono fuori pericolo: il linguaggio dell’accordo lascia aperta la possibilità di aumentare i dazi in futuro, in attesa delle trattative sull’accesso britannico al programma industriale Made in Europe.