La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha riconosciuto il Myanmar responsabile del genocidio contro la minoranza musulmana rohingya, per le atrocità commesse durante l’offensiva militare del 2017. Una condanna storica che riporta sotto i riflettori una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi anni, segnata da migliaia di vittime, violenze sistematiche e un esodo di massa verso il Bangladesh.

Le conseguenze della persecuzione continuano a pesare su centinaia di migliaia di persone, ancora lontane dalle proprie case e senza la possibilità di tornare in sicurezza nel Paese d’origine.

Myanmar, la Corte internazionale riconosce il genocidio dei Rohingya: migliaia di vittime e oltre 700mila sfollati

La persecuzione della minoranza musulmana rohingya in Myanmar è stata riconosciuta come genocidio dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, che ha individuato nelle operazioni militari del 2017 gli elementi necessari a stabilire la responsabilità del Paese.

Come riportato dall’Agenzia Dire, durante la lettura della decisione, il presidente dell’organo giudiziario, Yuji Iwasawa, ha evidenziato come le prove raccolte indichino una precisa volontà di annientare una parte significativa di questa comunità. Le offensive dell’esercito nella regione di Rakhine hanno provocato migliaia di morti, con stime che variano sensibilmente, mentre la sentenza individua circa 10mila vittime.

Alle uccisioni si sono aggiunti stupri, violenze contro minori, incendi di abitazioni e interi centri abitati rasi al suolo.

La campagna repressiva ha inoltre innescato una fuga di massa: oltre 700mila persone hanno attraversato il confine per raggiungere il Bangladesh, lasciando case, familiari e territori d’origine. La crisi, tuttavia, non riguarda soltanto gli eventi del 2017.

I Rohingya sono da lungo tempo sottoposti a marginalizzazione, privazione dei diritti fondamentali e discriminazioni istituzionali. Nel 1982, una legge sulla cittadinanza li ha di fatto esclusi dal riconoscimento nazionale, rendendoli apolidi e limitando fortemente la possibilità di accedere a servizi, istruzione, libertà di movimento e partecipazione politica. La comunità, composta da circa 1,5-2 milioni di persone, vive prevalentemente nel Rakhine, ma negli ultimi anni una parte consistente è stata costretta a trasferirsi all’estero. Il Bangladesh è la principale destinazione, dove si trovano enormi insediamenti umanitari come Kutupalong, uno dei più grandi campi profughi del pianeta, che accoglie centinaia di migliaia di persone in condizioni di estrema precarietà. Altri rifugiati hanno cercato protezione in Malaysia, India, Thailandia e in diversi Paesi della regione.

Il caso portato davanti alla CIG dal Gambia e il ritorno dei militari al potere

La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2019, quando il Gambia ha presentato un ricorso contro il Myanmar davanti alla Corte internazionale di giustizia, contestando la violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione ONU per la prevenzione e la punizione del genocidio. Il governo birmano ha respinto le accuse, sostenendo che l’intervento del 2017 fosse legato alla necessità di contrastare le attività di gruppi armati e che la ricostruzione dei fatti fosse esagerata. In quel periodo, alla guida del Paese c’era Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia, che dopo anni di opposizione alla dittatura e di detenzione domiciliare era riuscita a conquistare il governo con le elezioni del 2015.

Nonostante il governo civile, l’esercito aveva mantenuto un forte potere decisionale. Suu Kyi fu duramente criticata a livello internazionale per la gestione della crisi rohingya e, nel dicembre 2019, si recò all’Aia per difendere il Myanmar, sostenendo che le violenze fossero legate agli scontri con gruppi armati e non dimostrassero un intento genocidario.

Il procedimento della CIG riguarda la responsabilità degli Stati e non quella penale dei singoli esponenti politici, che può essere valutata da altri tribunali. L’esperienza democratica del Myanmar si è comunque conclusa nel febbraio 2021, quando le forze armate guidate da Min Aung Hlaing hanno preso il controllo del governo con un colpo di Stato, arrestando Suu Kyi e numerosi esponenti politici. Come riportato dall’Agenzia Dire, la leader è stata successivamente condannata per diversi capi d’accusa e si trova ancora in detenzione, con una pena complessiva di 18 anni e 9 mesi. Il golpe ha riaperto una fase di conflitto interno, caratterizzata da scontri tra militari, movimenti di opposizione e gruppi armati etnici, oltre a bombardamenti e operazioni che hanno coinvolto anche civili.

Sul fronte giudiziario, nel 2024 la Corte penale internazionale ha inoltre avviato un’iniziativa per ottenere un mandato d’arresto nei confronti del generale Min Aung Hlaing, in relazione alle presunte responsabilità nelle violenze contro i Rohingya. La decisione sul Myanmar rappresenta un passaggio rilevante per la giustizia internazionale: la CIG si era già pronunciata sul massacro di Srebrenica, in Bosnia, nel 1995, stabilendo che la Serbia non aveva rispettato il proprio dovere di prevenire il genocidio, nel quale morirono circa 8mila musulmani bosniaci.