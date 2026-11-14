L’ingresso dell’Ucraina nella Nato in cambio della cessione dell’intero Donbass alla Russia. È l’ipotesi che, secondo quanto riferito da Volodymyr Zelensky dopo gli ultimi incontri diplomatici, sarebbe stata per la prima volta avanzata dagli Stati Uniti nell’ambito dei negoziati per arrivare a una soluzione del conflitto. Una prospettiva che aprirebbe uno scenario completamente nuovo, ma che presenta numerosi ostacoli politici e diplomatici.

Il presidente ucraino ha chiarito di non avere intenzione di rinunciare unilateralmente ai territori del Paese e ha precisato che un eventuale accordo dovrebbe essere sottoposto al giudizio dei cittadini attraverso un referendum. Restano inoltre da chiarire le garanzie di sicurezza, il consenso di tutti i Paesi dell’Alleanza e, soprattutto, la posizione di Mosca.

La proposta americana e l’ipotesi di un referendum in Ucraina

A raccontare il possibile cambio di scenario è stato lo stesso Zelensky, rientrato a Kiev dopo una serie di incontri diplomatici. Per la prima volta, secondo il presidente ucraino, Washington avrebbe evocato la possibilità di un’adesione dell’Ucraina alla Nato collegata alla rinuncia al Donbass, territorio che comprende gli oblast di Donetsk e Lugansk.

Si tratta di una prospettiva particolarmente delicata per Kiev. Dal 2014 Mosca cerca di conquistare queste regioni, al centro di un conflitto che ha provocato decine di migliaia di vittime da entrambe le parti. Accettare la cessione di ulteriori territori rappresenterebbe quindi una decisione di enorme portata, sia sul piano politico sia su quello interno.

Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non intende arrendersi né cedere i propri territori. Ha però spiegato che, qualora gli Stati Uniti e gli altri partner della Nato confermassero un pacchetto di garanzie concrete, sarebbe disposto a chiedere ai cittadini di esprimersi.

Il pacchetto in discussione comprenderebbe garanzie di sicurezza specifiche da parte della Nato e dell’Unione europea, il mantenimento di un esercito ucraino adeguatamente equipaggiato e finanziato e un Piano di Prosperità per sostenere la ricostruzione del Paese, con risorse e fonti di finanziamento definite. “Non ho il diritto di farlo a mia discrezione“, ha sottolineato il presidente, riferendosi alla necessità di coinvolgere la popolazione. Ha anche precisato che mancano ancora dettagli fondamentali per valutare la proposta.

L’ingresso nella Nato e il nodo dell’unanimità

Uno degli aspetti più complessi riguarda proprio l’eventuale adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica. L’ingresso nella Nato non può essere deciso soltanto dagli Stati Uniti: è necessaria l’approvazione unanime di tutti i Paesi membri.

Il precedente della Svezia dimostra quanto possano essere articolati i negoziati. Nonostante il profilo democratico e le capacità militari del Paese, la sua richiesta di adesione è rimasta bloccata per circa due anni a causa delle obiezioni della Turchia, legate a questioni bilaterali.

Anche nel caso ucraino, dunque, il sostegno americano non sarebbe sufficiente. Al vertice Nato di Vilnius, quando venne utilizzata la formula del “percorso irreversibile verso l’adesione” di Kiev, a frenare le aspettative del governo ucraino furono anche la Germania e altri Paesi alleati.

Resta poi da capire quando scatterebbero le eventuali garanzie previste dall’articolo 5 del Trattato nordatlantico, che stabilisce il principio della difesa collettiva. Un punto decisivo, soprattutto considerando che l’Ucraina è ancora in guerra e che l’eventuale ingresso nell’Alleanza dovrebbe essere accompagnato da condizioni precise.

La posizione della Russia e il ruolo dell’Europa nei negoziati

Un altro ostacolo è rappresentato dalla Russia. Il Cremlino ha più volte manifestato la propria opposizione all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, considerandolo una minaccia ai propri interessi strategici. Per questo motivo non è scontato che Mosca possa accettare un accordo che preveda proprio l’adesione di Kiev all’Alleanza in cambio del Donbass.

Un elemento significativo sarebbe emerso dal documento negoziale consegnato dai rappresentanti russi agli americani durante gli incontri ad Abu Dhabi. Secondo quanto riportato dal New York Times, che avrebbe visionato il materiale, Mosca avrebbe riproposto alcune richieste già avanzate nelle bozze di trattato del 2021. Tra queste figurerebbe il ritiro delle truppe Nato dalle posizioni occupate dopo il 1997, prima dell’espansione dell’Alleanza verso est.

I funzionari russi avrebbero inoltre descritto la Guerra Fredda e il Patto di Varsavia come un possibile modello per l’architettura di sicurezza europea. Secondo questa visione, la divisione del continente in aree d’influenza statunitensi e sovietiche avrebbe contribuito a ridurre il rischio di conflitti. Una prospettiva che suscita forti preoccupazioni soprattutto tra i Paesi dell’Europa orientale, a partire da Polonia e Stati baltici.

Nel frattempo, anche l’Unione europea sta cercando di definire una posizione comune. È stato raggiunto un accordo sul nuovo formato negoziale denominato E5+Ue, mentre a Berlino è previsto un incontro della Coalizione dei Volenterosi. Sul tavolo c’è anche il ruolo dell’Alto rappresentante europeo Kaja Kallas, rimasta ai margini della nuova squadra negoziale dopo le decisioni prese durante gli incontri in Irlanda.

La diplomazia europea dovrà quindi confrontarsi con una questione centrale: come partecipare ai negoziati senza compromettere le garanzie di sicurezza dei Paesi membri e senza accettare condizioni che, secondo diversi governi, potrebbero lasciare spazio a nuove iniziative militari russe. La possibile intesa tra Washington e Kiev resta dunque soltanto un’ipotesi, ancora lontana da un accordo definitivo.