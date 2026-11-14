Nel periodo di uscita del suo nuovo album Tutto bene grazie, Sangiovanni è stato ospite del podcast One More Time condotto da Luca Casadei. Durante l’intervista ha parlato a lungo dell’ex fidanzata Giulia Stabile, un argomento che non affrontava pubblicamente da quando la coppia si era separata nell’estate 2023. Nella stessa conversazione ha anche spiegato di avere ricevuto una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo.

Il legame nato tra i banchi di Amici

I due si sono conosciuti durante la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda tra il 2020 e il 2021, quando erano entrambi allievi del programma di Canale 5. La loro storia è diventata presto una delle più seguite dal pubblico del talent.

Dopo la fine del percorso nella scuola, hanno continuato a frequentarsi per un periodo, fino alle difficoltà che hanno portato alla rottura. Sangiovanni ricorda con affetto i primi momenti, a partire da una risposta scherzosa che aveva inviato a Giulia: «Ci vediamo in finale». Era convinto che lei potesse farcela, perché aveva qualcosa di diverso, di speciale.

Giulia ha poi vinto la competizione, e il cantante ha spiegato di essere stato felice per lei: «Avevamo vinto entrambi. Io ho vinto, ho vinto anche perché lei aveva vinto».

Dopo il talent, la ballerina ha ripreso la propria carriera nel mondo della danza. Di recente ha inoltre reso pubblica la relazione con il collega Kalifa Burton, la prima storia sentimentale della 24enne dopo la separazione.

Il disturbo ossessivo-compulsivo e la depressione

Sangiovanni ha raccontato che i primi segnali sono comparsi alle elementari, dopo che una compagna di classe aveva contratto un’influenza intestinale. Temeva che potesse capitare anche a lui, e questo pensiero ha cambiato le sue abitudini quotidiane: «Avevo paura a uscire e prendere freddo, a mangiare, perché magari mi rimaneva il cibo sullo stomaco». Negli anni il disturbo si è manifestato con gesti ripetuti, e ancora oggi, quando torna a casa dei genitori, ha bisogno di seguire una certa modalità per i tombini. Quando ha capito che questi comportamenti erano diventati eccessivi, ha iniziato un percorso di terapia.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel febbraio 2024, il cantante si è allontanato dalle scene. Ha descritto un periodo di depressione, ansia e disturbi fisici, tra cui gastrite. Ha scelto di tornare a Vicenza e di lasciare Milano, dedicandosi alla terapia, allo sport e alle persone più vicine. «Non avevo nessun social, non parlavo con nessuno», ha detto. Per sei o sette mesi non ha scritto musica e quasi non ha ascoltato brani, perché entrare in studio gli provocava nausea.

Il ritorno con Tutto bene grazie

Il 13 novembre 2026 è uscito Tutto bene grazie, pubblicato da Sugar Music. Il disco è nato da un percorso interiore in cui l’artista ha cercato di affrontare i propri tormenti con tenacia. I testi esplorano dubbi, paure e contraddizioni comuni, come il timore di scegliere, la sensazione di essere indietro, la solitudine, il desiderio di realizzarsi e il valore degli affetti.