Una giornata di proteste in Francia ha portato a centinaia di fermi e a diversi episodi di violenza contro le forze dell'ordine.

Nella serata il ministero dell’Interno francese ha comunicato che almeno 219 persone sono state fermate in tutto il Paese nel corso delle manifestazioni di oggi. Lo stesso ministero ha riferito che 10 agenti di polizia hanno riportato ferite lievi. Il bilancio è contenuto nel rapporto di fine giornata diffuso dal dicastero, che descrive una situazione generalmente sotto controllo, nonostante gli incidenti avvenuti in più centri urbani.

Secondo il rapporto, gli episodi più gravi si sono verificati a Marsiglia, Grenoble, Lione, Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Tolosa e Tours, oltre che in altre città come Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille e Rouen. Le tensioni hanno interessato strade e quartieri commerciali di diverse aree del Paese.

Lanci di mortai e danni alle strade

Il ministero, guidato dal ministero dell’Interno, ha spiegato che “mortai sono stati lanciati contro le forze dell’ordine”.

Nel corso degli scontri, “arredi stradali o commerciali sono stati danneggiati e cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme”, con danni visibili in diversi punti delle città coinvolte.

Gruppi radicali e intervento della polizia

Il ministero dell’Interno attribuisce questi incidenti a gruppi ad alto rischio composti da attivisti radicali e di estrema sinistra, che avrebbero tentato di incitare alla violenza durante le manifestazioni.

Secondo il dicastero, l’intervento delle forze dell’ordine è stato sistematico per fermare queste azioni.

Il ministero ha inoltre condannato il violento attacco contro i giornalisti a Lione, episodio che si aggiunge agli altri scontri registrati durante la giornata.