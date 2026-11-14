Nei negoziati sull’Ucraina tornano le richieste che la Russia aveva avanzato due mesi prima dell’invasione, all’inizio del 2022. Tra queste c’era il ritiro delle truppe Nato dalle posizioni occupate nel 1997, cioè prima dell’allargamento dell’alleanza verso i confini russi. Nei colloqui di questa settimana ad Abu Dhabi, i negoziatori russi hanno riproposto quella linea, in alcuni passaggi quasi parola per parola.

Un documento circolato tra i funzionari russi, datato 10 novembre, chiede che la Nato ritiri le proprie forze dal fianco orientale, in Polonia e nei Paesi baltici. Secondo il testo, la sicurezza europea deve diventare il centro dei negoziati sull’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha più volte sostenuto che le cause profonde della guerra, cioè le rimostranze russe verso la Nato e verso Kiev, vadano risolte prima di fermare le ostilità.

Il modello della Guerra Fredda

I funzionari russi ad Abu Dhabi considerano la Guerra Fredda e il Patto di Varsavia un modello per l’Europa dopo la fine del conflitto. Sostengono che le aree di influenza separate di allora, insieme ai canali di comunicazione e agli accordi che ne derivavano, riducessero il rischio di scontro.

Gli interlocutori americani hanno invece chiesto alla delegazione russa di guardare al futuro.

Il documento segna la posizione iniziale di Mosca. Due persone coinvolte nei colloqui hanno riferito che alcuni funzionari russi presenti hanno lasciato intendere che Putin potrebbe ancora mostrare margini di flessibilità.

Gli incentivi economici e la pressione americana

Il documento osserva che gli incentivi economici proposti a Putin dagli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff non hanno ancora portato concessioni da parte di Mosca.

Nei colloqui si discute anche di una nuova tornata negoziale, che potrebbe tenersi ad Abu Dhabi tra circa due settimane.