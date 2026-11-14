Un’esplosione provocata da una fuga di gas ha devastato una zona commerciale di Lanús, comune alle porte di Buenos Aires, in Argentina. Il primo bilancio è di almeno una persona morta, due disperse e 30 ferite, sette delle quali in condizioni gravi. La Procura ha ordinato l’arresto di due dirigenti della società Metrogas, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

L’esplosione durante i lavori sulla rete del gas

La detonazione si è verificata intorno alle 10:52, ora locale, all’incrocio tra le vie Beltrán e Del Valle Iberlucea, in un’area commerciale molto frequentata. In quel momento erano in corso alcuni interventi di rinnovamento della rete del gas da parte di Exgade, società subappaltatrice di Metrogas.

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra con un escavatore sarebbe stata danneggiata una conduttura di distribuzione del gas a media pressione. La rottura avrebbe provocato una perdita, seguita da una violenta esplosione e da un incendio che si è rapidamente esteso a diversi negozi, anche lungo via Hipólito Yrigoyen.

Il Governo municipale di Lanús ha riferito che il danneggiamento della tubazione era stato registrato già alle 9:44, oltre un’ora prima della detonazione.

Secondo le autorità locali, il personale dell’azienda avrebbe comunicato il problema soltanto al servizio interno di Metrogas, senza avvisare i sistemi di emergenza del Comune. Una scelta che, secondo l’amministrazione, avrebbe impedito di attivare tempestivamente le procedure di evacuazione. “Si è perso un tempo molto prezioso“, è stato il commento delle autorità.

Esplosione e incendio: il bilancio e le operazioni di soccorso

Almeno una persona è stata trovata senza vita sul luogo dell’incidente, mentre due risultano ancora disperse. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona: sette, con gravi ustioni, sono stati trasferiti all’Ospedale Generale Interregionale di Evita. Altri sono stati assistiti presso l’Ospedale Generale Dr. Arturo Melo e il Centro Sanitario Comunale Dr. Luis A. Máspero. Tredici persone, secondo il primo bilancio del Comune, sono rimaste in osservazione ma fuori pericolo.

L’area è stata immediatamente isolata e le autorità hanno disposto l’evacuazione di residenti, attività commerciali, una scuola e una casa di riposo nel raggio di 200 metri. Sul posto sono intervenuti oltre 200 soccorritori, tra vigili del fuoco, volontari provenienti dai comuni vicini, personale della Protezione civile e Croce Rossa.

Nel pomeriggio, intorno alle 17:30, le fiamme erano in gran parte sotto controllo. Le operazioni di spegnimento e la successiva valutazione dei danni dipendevano però dalla completa interruzione della fornitura di gas.

L’inchiesta e l’arresto dei due dirigenti

La Procura decentrata numero 6, guidata da Yanina Estévez, ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione e verificare le eventuali responsabilità. I magistrati hanno richiesto l’arresto urgente di due dirigenti di Metrogas, che dovranno essere interrogati.

La società, principale distributore privato di gas naturale in Argentina, ha respinto le contestazioni sostenendo pubblicamente che non sarebbero stati violati i protocolli di sicurezza. Saranno ora gli accertamenti degli inquirenti a chiarire cosa sia accaduto durante i lavori e se il ritardo nella comunicazione della perdita abbia avuto un ruolo nella tragedia.