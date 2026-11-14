Per nove mesi la gravidanza scorre dentro un percorso di controlli, ecografie e visite programmate. Poi, circa quarantotto ore dopo il parto, con le dimissioni dall’ospedale, quel sistema di accompagnamento si interrompe. Molte donne si ritrovano a gestire da sole l’allattamento, dolori fisici poco chiari, notti interrotte e sbalzi emotivi che spesso non trovano ascolto.

Otto madri su dieci senza visite a casa

Il monitoraggio di Sorveglianza Bambine e Bambini 0-2 anni, curato dall’Istituto Superiore di Sanità su oltre 64mila madri, indica che solo il 18,3% delle donne in Italia riceve una visita o un’assistenza sanitaria a domicilio dopo il parto. Più di otto madri su dieci restano quindi senza questo supporto.

Le raccomandazioni dell’Oms prevedono almeno quattro contatti postnatali a domicilio nelle prime sei settimane di vita, utili a seguire la ripresa della madre e la salute del neonato.

Il problema nasce da una frattura organizzativa: il sistema sanitario concentra risorse sulla gravidanza e sul ricovero, ma abbandona la presa in carico proprio nella fase di adattamento alla vita familiare.

Dove i servizi territoriali riescono a collegare reparto e abitazione, gli effetti sono rapidi sia sul piano clinico sia su quello sociale.

Visite domiciliari e salute mentale

Uno studio retrospettivo dell’ASL TO5 in Piemonte, condotto su 756 puerpere, mostra che quando le visite a casa vengono offerte attivamente dopo le dimissioni, oltre l’80% delle donne aderisce. Nello stesso gruppo si sono ridotti i nuovi ricoveri ospedalieri e quasi tre madri su quattro hanno mantenuto l’allattamento materno. Le visite hanno inoltre permesso di individuare segnali di ansia o depressione post partum nell’8,5% delle neomamme, con un sostegno tempestivo che altrimenti sarebbe mancato.

Differenze tra Regioni e condizioni economiche

Il servizio pubblico varia molto da una Regione all’altra. Le difficoltà di accesso, come rileva la stessa indagine dell’ISS, si concentrano nei contesti socio-economici più fragili e nelle aree con servizi territoriali carenti. Chi può permetterselo si rivolge a ostetriche private, consulenti per l’allattamento o psicologi a pagamento. Chi non ha queste risorse o vive lontano dalla famiglia rimane esposta all’isolamento, con effetti diretti sulla salute di madre e bambino.

La proposta di legge “La genitorialità non nasce da sola”

All’inizio di novembre è stata depositata alla Camera la proposta di legge “La genitorialità non nasce da sola”, sostenuta da oltre 43mila firme. Il testo vuole trasformare in struttura servizi oggi affidati alle iniziative delle singole aziende sanitarie: l’ostetrica di famiglia, visite domiciliari gratuite entro quarantotto ore dalle dimissioni e uno screening psicologico sistematico nel post partum e nei primi anni di vita del bambino.