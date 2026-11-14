Usa, stop voli revocato dopo 4 ore: "Abbiamo sistema di controllo del traffico obsoleto"

(Adnkronos) - E' stato revocato nella notte italiana lo stop a tutti i voli negli Stati Uniti durato 4 ore. "Abbiamo identificato il problema. I nostri centri e i nostri tracon sono operativi. Quindi, alle 8.15 di stasera, ora della costa orientale, abbiamo riaperto lo spazio aereo", ha annunciato ...

(Adnkronos) – E’ stato revocato nella notte italiana lo stop a tutti i voli negli Stati Uniti durato 4 ore. “Abbiamo identificato il problema. I nostri centri e i nostri tracon sono operativi. Quindi, alle 8.15 di stasera, ora della costa orientale, abbiamo riaperto lo spazio aereo”, ha annunciato il segretario di Stato ai Trasporti, Sean Duffy, nel corso di una conferenza stampa alla Casa bianca.

L’autorità statunitense per l’aviazione (Faa) venerdì aveva ordinato a tutti gli aeroporti americani di bloccare ogni decollo, come misura precauzionale in seguito a “problemi di comunicazione” che hanno interessato diversi centri di controllo del traffico aereo. Successivamente era stato sospeso tutto il traffico aereo diretto negli Stati Uniti.

“La realtà è che disponiamo di un sistema di controllo del traffico aereo estremamente obsoleto”.

“Da un anno a questa parte, il presidente (Donald Trump ndr) chiede al Congresso di finanziare integralmente la realizzazione di un sistema di controllo del traffico aereo completamente nuovo. Attualmente utilizziamo sistemi di telecomunicazione tdm, ovvero di tipo analogico”. “Voglio 50 miliardi” per “costruire un sistema di controllo del traffico aereo all’avanguardia”, ha affermato Duffy.

“Guardate quanti soldi spende il Congresso”. “Sprecano un sacco di soldi. Cosa c’è di più importante di avere un sistema di controllo del traffico aereo che funzioni davvero?”.

Il segretario riepiloga quanto accaduto nella giornata: “Alle 15:36 abbiamo riscontrato instabilità nei nostri sistemi radar, nelle comunicazioni, nei centri di controllo e nei tracon (centri di controllo di avvicinamento) in tutto il Paese”. “Abbiamo iniziato a riscontrare incongruenze nei dati radar e nelle comunicazioni con gli aeromobili”. “I nostri router sono stati sovraccaricati da un eccesso di dati, andando in tilt. O meglio, non si sono spenti del tutto, ma hanno iniziato a fornire dati incoerenti”. Di conseguenza “abbiamo disposto un blocco a terra. In quel momento c’erano oltre 3.500 aerei in volo”. “L’ultima volta che ho verificato, ne restavano meno di 400 nello spazio aereo, tutti in fase di atterraggio sicuro, gestiti secondo le procedure consolidate che adottiamo in situazioni di questo tipo”.

“Dateci i fondi per risolvere il problema”, ha chiesto Duffy al Congresso. “Evitiamo soluzioni tampone per un’infrastruttura che è fondamentale per ogni singola famiglia. Non si tratta di una questione di parte”. “Non è una questione di “rossi” o “blu”, di Democratici o Repubblicani. È una questione americana”. “Troviamo i soldi, investiamo, così non dovremo mai più venire alle 8:30 di sera a tenere una conferenza stampa per spiegare perché il traffico aereo è stato bloccato, perché decine di migliaia di persone negli aeroporti sono separate dalle loro famiglie e non sanno dove dormiranno stanotte”. “Con un sistema nuovissimo e all’avanguardia, non ci saranno più queste interruzioni”.

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