I presidenti degli Stati Uniti donald trump, della Cina Xi Jinping e della Russia Vladimir Putin potrebbero sedersi allo stesso tavolo a Shenzhen, nel sud della Cina. L’incontro si terrebbe a margine del vertice dell’Apec, previsto per il 18 e 19 novembre. Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, i colloqui sarebbero trilaterali.

Trump prevede un faccia a faccia con Xi e Putin

Domenica 8 novembre, Trump ha detto ai cronisti, prima di rientrare a Washington dalla Florida, di ritenere probabile un incontro con Xi e Putin durante il vertice Apec. Il presidente ha dichiarato che il viaggio in Cina è confermato. Tra i temi indicati ci sono la denuclearizzazione e la fine della guerra in Iran. Ha definito l’incontro interessante, senza entrare nei dettagli.

Già in ottobre Trump si era detto aperto a colloqui trilaterali sul controllo degli armamenti con Xi e Putin, con la denuclearizzazione al centro. Il Wall Street Journal ha poi riferito che Putin avrebbe proposto un incontro a tre per discutere la fine della guerra in Ucraina.

Ucraina al centro del possibile accordo

In un’intervista a CBS, nel programma 60 Minutes, Trump ha affermato di credere che un accordo sia vicino. Ha parlato di un’Ucraina con una forma leggermente diversa, senza fornire dettagli su confini o condizioni.