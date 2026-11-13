Acquistata nel 1958 da Brigitte Bardot a Saint-Tropez, La Madrague è la tipica casa di pescatori che l’attrice ha trasformato in rifugio personale. Dopo averla devoluta alla Fondazione nel 1992, la proprietà è rimasta intatta fino alla sua morte nel dicembre 2025. La fondazione ha annunciato che, a partire dalla prossima estate, la casa sarà fruibile da visitatori esterni, ma solo su prenotazione e in piccoli gruppi, a causa della sua struttura angusta.

Le modalità di visita e le limitazioni logistiche

Il complesso, situato sulle rive del Mediterraneo al termine di una stretta strada comunale, non è accessibile con mezzi di trasporto pubblico; l’assenza di fermate di autobus rende necessario l’arrivo in auto privata o con servizio di trasporto dedicato. La Fondazione Bardot ha sottolineato che le visite saranno organizzate in gruppi ristretti, poiché gli spazi interni non consentono l’afflusso di numerosi turisti contemporaneamente.

Il percorso di visita

Gli ospiti potranno osservare gli ambienti così come li ha lasciati l’ex star, inclusi gli arredi originali, le opere d’arte e le collezioni di animali domestici che Brigitte accudiva nella seconda casa, La Garrigue. Non sono previsti interventi di ricostruzione o restauro: la casa resterà “esattamente com’è”, proprio come ha voluto la fondatrice nella sua ultima volontà.

Storia emotiva e simbolica della dimora

Nel 1963 Brigitte Bardot dedicò una canzone intitolata “La Madrague”, che evoca il tramonto estivo su una spiaggia deserta, con conchiglie e crostacei. La casa rappresentava per lei “un rifugio, la sua vita, la sua seconda pelle”. Il suo desiderio di essere sepolta nel giardino della dimora fu frustrato dalla natura sabbiosa del terreno vicino al mare, costringendola a scegliere il cimitero marino di Saint-Tropez, da cui ancora oggi si gode lo sguardo sulla proprietà.

Accanto a La Madrague, Brigitte possedeva La Garrigue, una casa di campagna dove accoglieva numerosi animali. Dopo la sua morte, la successione è stata chiusa il 9 novembre 2022, trasferendo la proprietà di La Garrigue alla stessa fondazione, in accordo con il figlio Nicolas Charrier.

La disputa con Bernard d’Ormale

Il rispetto delle volontà di Brigitte è stato messo in discussione dall’ex marito, Bernard d’Ormal, che ha vissuto nella Madrague per più di tre decenni. Il testamento prevedeva che d’Ormal potesse rimanere nella casa per un massimo di sei mesi dopo la morte di Bardot, ma egli ha sostenuto di risiedere ancora nell’immobile, lamentando il trasferimento in un “monolocale popolare”. Il 24 ottobre 2026 la serratura del cancello è stata cambiata, costringendo il ventottenniennio a lasciare la dimora; ha espresso il proprio sdegno su Paris Match.

Il 2 novembre 2026 il Le Figaro ha pubblicato una lettera manoscritta da Brigitte Bardot, datata 17 novembre 2022, indirizzata a d’Ormal. Nella missiva l’ex star lo definisce “un fallimento” e denuncia “30 anni di angoscia”, concludendo con la frase ironica “Scacco matto!”. Il marito, ora ottantaseienne, ha delegato la difesa a Annie-Caroline Vieugué, la sua legale, che ha messo in dubbio l’autenticità della lettera, indicando l’assenza della consueta firma con la margheritina.

Oltre al conflitto sulla madrague, d’Ormal ha contestato la vendita dell’appartamento parigino contenente cimeli della carriera di Bardot, sostenendo che il patrimonio della fondazione sarebbe più che sufficiente per prendersi cura degli animali. Ha dichiarato di voler gestire La Madrague, custodire la memoria della moglie e accogliere i visitatori, ma la fondazione mantiene il controllo delle visite e del futuro della proprietà.

La vicenda, che ha coinvolto più attori e documenti postumi, continua a far parlare il gossip francese, mentre la primavera si avvicina e la Fondazione Bardot si prepara ad aprire le porte della casa al pubblico.