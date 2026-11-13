Il caso che ha animato i recenti dibattiti nella giurisprudenza abruzzese riguarda la famiglia Birmingham Trevallion, che aveva avanzato un reclamo contro una precedente ordinanza del Tribunale minorile. La controversia si era concentrata sulla permanenza dei bambini in una casa famiglia, con la parte ricorrente che puntava su presunti rischi per la salute derivanti da tale collocazione.

In questo contesto, la Corte d’Appello dell’Aquila ha dovuto esaminare sia gli aspetti procedurali sia le valutazioni tecniche presentate dalle parti in causa.

Rifiuto del reclamo da parte della Corte d’Appello dell’Aquila

Nel corso dell’udienza, la Corte d’Appello dell’Aquila ha deliberato il rigetto del ricorso presentato dalla famiglia Birmingham Trevallion.

Il giudice ha ritenuto che le argomentazioni sollevate non fossero sufficienti a far valere una revisione dell’ordinanza già emessa dal Tribunale minorile. In particolare, la decisione si è basata sulla valutazione che la documentazione prodotta non dimostrasse in maniera concreta i presunti rischi per la salute dei minori, lasciando intatto il provvedimento di collocamento presso la casa famiglia.

Conferma della consulenza tecnica e dell’ordinanza del Tribunale minorile

Un elemento centrale della sentenza è stata la conferma della validità della consulente tecnica nominata nella fase precedente. La Corte ha ritenuto che la perizia prodotta fosse pienamente aderente ai criteri di valutazione richiesti dalla normativa vigente, includendo analisi pedagogiche e psicologiche ritenute affidabili. Contestualmente, la Corte ha convalidato l’ordinanza del Tribunale minorile, anche nella parte in cui quest’ultimo aveva trascurato le specifiche segnalazioni riguardanti i rischi per la salute dei bambini nella struttura affidataria. La mancata considerazione di tali elementi non è stata ritenuta determinante per una modifica del provvedimento.

Reazione dell’avvocato Simone Pillon e annuncio del ricorso in Cassazione

L’avvocato Simone Pillon, difensore della famiglia Birmingham Trevallion, ha pubblicato una nota in cui esprime delusione per la decisione della Corte, ma al contempo sottolinea la volontà di proseguire il percorso giudiziario. Pillon ha infatti dichiarato l’intenzione di presentare un ricorso alla Cassazione, nella speranza di ottenere una revisione più approfondita dei presunti rischi per la salute evidenziati nella prima fase del giudizio. La mossa legale, se confermata, porterà il caso a un ulteriore stadio di valutazione, aprendo la porta a una possibile revisione della posizione del Tribunale minorile stessa.

Riflessi sul sistema di affidamento minorile in Abruzzo

Il pronunciamento della Corte d’Appello dell’Aquila riaccende il dibattito sul ruolo delle perizie tecniche all’interno del processo di affidamento dei minori. La conferma della consulente tecnica e l’accettazione dell’ordinanza del Tribunale minorile suggeriscono una certa rigidità nella valutazione delle prove presentate dalle parti ricorrenti. Tuttavia, l’avvio di un ricorso alla Cassazione segnala che le questioni legate alla salute dei bambini affidati a strutture familiari continuano a essere oggetto di discussione e che il sistema giudiziario è pronto a riesaminare casi complessi quando emergono nuove evidenze o interpretazioni giuridiche.