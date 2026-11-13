Due cittadini indiani di 31 e 32 anni coinvolti in un incidente con il monopattino sulla provinciale 82: il più grande è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 12 novembre lungo la provinciale 82, tra Diso e Spongano, in provincia di Lecce. Un’auto ha investito un monopattino elettrico con a bordo due uomini di nazionalità indiana.

Incidente sulla provinciale tra Diso e Spongano: auto investe un monopattino

Paura nel pomeriggio di giovedì 12 novembre lungo la strada provinciale 82, nel territorio del Capo di Leuca, in provincia di Lecce.

Intorno alle 18, un’automobile ha travolto un monopattino elettrico sul quale viaggiavano due cittadini indiani, di 31 e 32 anni, mentre percorrevano il tratto stradale compreso tra Diso e Spongano. Entrambi sono rimasti feriti nell’impatto. Stando a una prima ricostruzione, la conducente della vettura, una donna di 32 anni, non si sarebbe accorta della presenza del mezzo a due ruote che procedeva nella sua stessa direzione.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Due feriti nell’impatto: 32enne trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecce

Le conseguenze più serie hanno riguardato il passeggero di 32 anni, per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lecce.

Le sue condizioni, tuttavia, non sembrerebbero particolarmente gravi e non sarebbe in pericolo di vita. L’altro uomo coinvolto ha invece riportato ferite di lieve entità.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i carabinieri della Stazione di Spongano, impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto e verificare le eventuali responsabilità. Tra gli aspetti esaminati dai militari figurano anche le condizioni di sicurezza e visibilità della strada, che risulterebbe priva di illuminazione pubblica. Dagli accertamenti, come riportato dal Corriere, sarebbe inoltre emerso che il monopattino non disponeva di dispositivi luminosi e che i due occupanti non indossavano abbigliamento ad alta visibilità.