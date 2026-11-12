Andrea Sempio torna a parlare della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e della possibilità di finire a processo. Lo fa in un’intervista a Porta a Porta, il programma di Rai 1, in onda mercoledì 11 novembre. Al centro delle sue dichiarazioni c’è la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia e la decisione che spetterà al giudice dell’udienza preliminare, attesa probabilmente all’inizio del 2027.

Sempio non nasconde di voler arrivare il prima possibile a una conclusione della vicenda giudiziaria. La sua speranza è che il procedimento possa chiudersi già in udienza preliminare, senza passare attraverso un dibattimento. Nel corso dell’intervista ha rivolto anche un pensiero al magistrato che dovrà valutare la richiesta della Procura, auspicando che possa svolgere il proprio lavoro senza condizionamenti legati alla forte attenzione mediatica sul caso.

La richiesta di rinvio a giudizio: “Finalmente è arrivata”

La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco. A distanza di quasi vent’anni dal delitto, Andrea Sempio si trova nuovamente al centro dell’inchiesta e dovrà affrontare il passaggio dell’udienza preliminare.

Sarà il gup Luigi Riganti a esaminare la richiesta di rinvio a giudizio e a stabilire se esistono i presupposti per mandare l’indagato a processo.

Intervistato da Porta a Porta, Sempio ha commentato l’iniziativa della Procura senza mostrare sorpresa: “Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo. Speriamo di far tutto il più in fretta possibile“.

Una dichiarazione che lascia emergere la volontà di arrivare rapidamente a una decisione sulla propria posizione, dopo mesi di indagini e di attenzione da parte dei media.

Sempio vuole evitare il processo: “Spero di risolvere tutto in udienza preliminare”

Il desiderio di chiudere la vicenda senza affrontare un dibattimento è uno dei punti centrali dell’intervista. Sempio ha spiegato di confidare nella possibilità che la questione venga definita già durante l’udienza preliminare.

“Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e di non andare oltre, penso sia fattibile“, ha affermato.

In questa fase il giudice dovrà valutare gli elementi raccolti dall’accusa e le argomentazioni della difesa, decidendo se disporre il rinvio a giudizio oppure fermare il procedimento. La decisione potrebbe arrivare all’inizio del 2027, anche se non è stata indicata una data definitiva.

È importante ricordare che la richiesta di rinvio a giudizio non equivale a una condanna né rappresenta una dichiarazione di colpevolezza: spetterà al giudice valutare se gli elementi presentati siano sufficienti per celebrare un processo.

L’appello al giudice: “Non si faccia influenzare dalla pressione”

Nel corso della conversazione con le telecamere di Rai 1, ad Andrea Sempio è stato chiesto anche quale messaggio vorrebbe rivolgere al magistrato chiamato a decidere sul suo futuro giudiziario.

L’indagato ha riconosciuto la delicatezza del compito, considerando la grande attenzione pubblica che da anni accompagna il delitto di Garlasco. “Comprendo che sia in una posizione complicata“, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Ma confido che sappiano fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è“.

Un riferimento esplicito al clamore mediatico intorno all’inchiesta, rispetto al quale Sempio auspica che la decisione venga presa esclusivamente sulla base degli elementi giudiziari.

Il prossimo passaggio sarà dunque l’udienza preliminare davanti al gup Luigi Riganti. Sarà in quella sede che verrà stabilito se la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi dovrà proseguire con un processo oppure se il procedimento potrà concludersi prima del dibattimento.