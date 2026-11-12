E' un "giovedì nero" a causa del maltempo che sta mettendo in ginocchio gran parte d'Italia: è allerta rossa in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, con fiumi in piena e diverse famiglie evacuate.

E’ un “giovedì nero” a causa del maltempo che sta mettendo in ginocchio gran parte d’Italia: è allerta rossa in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, con fiumi in piena e diverse famiglie evacuate. I dettagli.

Maltempo, è allerta rossa in tre regioni: fiumi in piena e famiglie evacuate

Il meteorologo Mario Giuliacci lo ha definito un “giovedì nero” quello di oggi, 12 novembre 2026, a causa della forte ondata di maltempo che sta interessando diverse regioni italiane.

Per tre di esse la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa, ovvero per Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Diverse le scuole chiuse per la giornata di oggi, in Toscana la sospensione delle lezioni interessa, tra gli altri, Massa, Carrara, Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi e diversi comuni della Garfagnana e della Lunigiana.

Stessi provvedimenti sono stati adottati anche nello Spezzino e in altre località della Liguria orientale. A Carmignano, in provincia di Prato, il sindaco ha anche disposto la chiusura di parchi, giardini, piste ciclabili, impianti sportivi e cimiteri. A La Spezia la situazione più critica, con il torrente Lagora che ha raggiunto i 2 metri di altezza, uscendo dagli argini in alcuni punti: quattro le famiglie che sono state fatte evacuare.

In provincia di Massa invece una frana ha interrotto i collegamenti con numerose frazioni.

Maltempo sull’Italia, le previsioni meteo per oggi, giovedì 12 novembre 2026

Il maltempo sta interessando gran parte d’Italia nella giornata di oggi, con l’allerta rossa in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda le previsioni per oggi, giovedì 12 novembre 2026, al Nord la pioggia sarà protagonista un pò ovunque, con nevicate oltre i 2.000 metri sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta. Al Centro e in Sardegna cielo per lo più nuvoloso, eccezion fatta per la Toscana, con forti piogge specie nella parte nord. Nuvoloso anche al Sud, con possibili piogge su Campania, Basilicata e Calabria. Previsto anche un calo generale delle temperature.