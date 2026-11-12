La messa nella piazza di Buenos Aires ha lasciato strascichi in particolare per una diversità di trattamento tra personalità famose e fedeli comuni.

L’evento di Papa Leone XIV in Argentina ha sicuramente fatto parlare anche a distanza di giorni perché si è trattato di un qualcosa di incredbile, non solo per la portata di gente che ha voluto assistervi, oltre 2 milioni di fedeli composti ad ascoltare le sue parole, ma anche per alcuni retroscena legati a persone più in vista che avrebbero goduto di un trattamento particolare.

Papa Leone XIV in Argentina, da Milei a Valeria Mazza i vip presenti

Se da un lato ha colpito tutti la massiccia presenza di fedeli comuni alla messa del Papa, un evento dall’indiscusso richiamo personale e non solo per il popolo che avrebbe tanto voluto vedere Papa Francesco nella propria nazione ma che nonostante non fosse stato possibile ha dimostrato un affetto senza eguali a Prevost.

Questo affetto ha spinto anche svariati fedeli illustri a presenziarvi, a partire dal presidente argentino Milei, passando per la star della televisione anni 90 in Italia, Valeria Mazza e tanti altri VIP che hanno voluto esserci perché un evento così passerà alla storia.

Ebbene se da un lato è positivo, vuol dire che la fede non ha distinzioni di fama, potere e presenza ma è un qualcosa che riguarda tutti i credenti, dall’altro fa sorgere un campanello d’allarme perché sarebbero stati spesi molti soldi per gestire l’evento e quindi anche le loro presenze.

Papa Leone in Argentina, una zona esclusiva con accesso tramite QR Code

Entrando nel dettaglio, come hanno riportato giornalisti locali fa discutere la presenza di un’area riservata ai soli VIP a cui era possibile accedervi tramite l’esibizione di un codice QR inviato sul cellulare e naturalmente rispettando un rigoroso dress code.

Si tratta di un qualcosa che va contro i dettami imposti dalla Chiesa, di una fede aperta a tutti senza distinzione di classe sociale e capacità economiche, invece così non è stato, si è infatti trattato di una mancanza di rispetto per tutti i fedeli normali che erano in piedi dalla mattina presto, alcuni di loro non hanno nemmeno dormito pur di esserci.

Come riporta The Social Post, la situazione è stata notata anche dai volontari che hanno contribuito a rendere magico questo evento unico, alcuni di loro si sono lamentati via social di questa distinzione classista che ha visto soccombere, ancora una volta le persone più emarginate della società, ovvero quelle che stanno più a cuore a Papa Leone XIV.