Un insegnante di 26 anni è finito in manette in Giappone con l’accusa di aver filmato un alunno mentre si spogliava per una lezione di nuoto. A insospettire gli investigatori è stato il ritrovamento di migliaia di immagini e video di minori sui dispositivi elettronici dell’uomo: la polizia indaga anche su una possibile rete di condivisione del materiale.

Filma un alunno di 10 anni mentre si spoglia: arrestato insegnante 26enne

Un nuovo caso di abusi legati alla pedopornografia scuote il Giappone. Come riportato da Today, la polizia della prefettura di Saitama ha arrestato un insegnante di scuola elementare di 26 anni, sospettato di aver filmato di nascosto un bambino durante il cambio d’abito e di aver raccolto un’ingente quantità di immagini e video che ritraggono minorenni.

L’episodio contestato risalirebbe al 19 luglio 2024, quando l’uomo era in servizio presso un istituto scolastico del quartiere di Adachi, a Tokyo.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, il docente avrebbe approfittato di un momento in cui un alunno di 10 anni si stava preparando per una lezione di nuoto, utilizzando una microcamera nascosta all’interno del proprio orologio da polso per registrare le immagini senza essere scoperto.

Le contestazioni riguardano la violazione della normativa giapponese che punisce le riprese illecite di contenuto sessuale e quella contro la produzione di materiale pedopornografico.

Sequestrati migliaia di file: si indaga su una possibile rete di condivisione

A far emergere la vicenda sarebbe stata l’analisi dei dispositivi elettronici riconducibili al ventiseienne, sequestrati dagli investigatori nel settembre scorso. Come riportato da Today, all’interno del computer e dello smartphone, oltre che di altri supporti informatici rinvenuti durante le verifiche, gli agenti avrebbero individuato circa 5.000 fotografie e filmati con contenuti analoghi, riguardanti minori. Un elemento che ha ampliato notevolmente il quadro investigativo, portando gli inquirenti a verificare se l’uomo possa aver realizzato altre registrazioni illecite nel corso del tempo. Dall’esame dei dispositivi sarebbero inoltre emerse conversazioni e contatti con altre persone con cui il sospettato avrebbe scambiato immagini e video.

La polizia sta quindi cercando di ricostruire l’eventuale circolazione del materiale e di capire se sia stato condiviso o ceduto a terzi attraverso una rete di contatti. Secondo quanto riportato dai media giapponesi, l’uomo avrebbe riconosciuto le accuse durante l’interrogatorio. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’intera portata della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.