Il 8 novembre Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, ha inviato una lettera ai dipendenti ammettendo una relazione extraconiugale. La notizia, rapidamente diffusa, ha scosso l’intera struttura aziendale, dato il ruolo quasi mitico di Huang nella definizione della strategia di intelligenza artificiale globale. La sua dichiarazione ha sollevato interrogativi sulla continuità della leadership e sui possibili scenari di successione, soprattutto in un momento in cui l’azienda sta consolidando la sua posizione di leader nei settori del gaming, dei data center e della robotica.

In risposta, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha istituito un comitato indipendente, con avvocati esterni, per avviare un’indagine interna. Il comitato ha dichiarato che non vi sono prove di violazioni di sicurezza nazionale o di furto di segreti aziendali, ma ha sottolineato l’importanza di valutare eventuali conflitti di interesse e di garantire la trasparenza nei processi decisionali.

Nel frattempo, Huang rimane alla guida mentre le indagini proseguono.

Il modello di leadership di Jensen Huang e i rischi di concentrazione del potere

Da oltre tre decenni, Jensen Huang è stato l’architetto di una struttura organizzativa fortemente orizzontale, con circa sessanta dirigenti che riportano direttamente a lui. Questo stile ha permesso decisioni rapide e innovazioni continue, ma ha anche creato una dipendenza da una sola figura chiave.

Analisti del settore hanno definito la situazione un classico rischio legato a una figura centrale, paragonandola a quella di Steve Jobs o Elon Musk. L’assenza di un piano di successione ufficiale rende il futuro di Nvidia incerto, e il mercato osserva attentamente possibili candidati interni ed esterni.

Madison Huang: una possibile erede con un percorso fuori dagli schemi

La figura più discussa è Madison Huang, figlia di Jensen e Lori Huang. Dopo aver conseguito una laurea in gestione alberghiera al Culinary Institute di New York, ha maturato esperienza come chef a New York, nella Baia di San Francisco e a Parigi, collaborando con chef premiati con due stelle Michelin. Successivamente ha ottenuto un diploma in enologia e gastronomia presso Le Cordon Bleu London nel marzo 2015, per poi approdare al mondo del lusso lavorando per LVMH.

Il passaggio dal mondo culinario al marketing di alta tecnologia

Nel 2020 Madison è entrata in Nvidia come stagista MBA nel dipartimento di marketing e strategia aziendale. Ha scalato rapidamente la gerarchia, ricoprendo ruoli di responsabile campagne, di prodotto e, dal 2024, direttrice senior per il marketing dei prodotti di intelligenza artificiale fisica, inclusi Omniverse, Cosmos e Isaac. Il suo team gestisce non solo la promozione, ma anche il lancio di prodotti e il supporto alla community di sviluppatori, contribuendo all’espansione dell’ecosistema tecnologico di Nvidia.

Altri potenziali candidati al vertice di Nvidia

Oltre a Madison, il consiglio considera altri dirigenti di alto profilo. Spencer Huang, figlio di Jensen, dirige la gestione prodotti per la robotica e collabora a progetti come Newton, un motore fisico open-source. Nico Caprez, marito segreto di Madison, è vicepresidente per la crescita globale delle infrastrutture di intelligenza artificiale; ex consulente BCG, ha partecipato al fundraising da oltre 500 miliardi di dollari. La CFO Colette Kress e i vicepresidenti Ian Buck e Bryan Catanzaro sono anch’essi nominati come possibili “numero due” in caso di un cambiamento di leadership.