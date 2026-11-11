Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accolto con soddisfazione lo svolgersi di un primo giorno di trattative dirette con la Russia, tenutesi a Abu Dhabi. L’incontro, definito da Zelensky “costruttivo”, ha messo al centro la delicata questione dello scambio di prigionieri, un tema pressante per entrambe le parti dopo mesi di conflitto aperto.

Parallelamente, le discussioni hanno toccato la più ampia prospettiva della sicurezza postbellica in Europa. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno annunciato la loro intenzione di esaminare una nuova struttura di difesa continentale da realizzare una volta che la guerra tra Russia e Ucraina volgerà al termine. Questo consenso apre la porta a una possibile revisione del quadro di sicurezza tradizionale.

Scambio prigionieri tra Ucraina e Russia a Abu Dhabi

Durante gli incontri, le delegazioni ucraina e russa hanno avanzato proposte concrete per il rilascio reciproco di detenuti. Sebbene i dettagli specifici non siano stati divulgati, il dialogo diretto è stato descritto come “costruttivo” dal presidente Zelensky, che ha sottolineato l’importanza di una soluzione rapida per alleviare le sofferenze delle famiglie colpite.

Il primo giorno di negoziati è considerato un passo significativo verso la normalizzazione di un rapporto diplomatico che fino a poco tempo fa era quasi inesistente.

Reazioni e prospettive future

Le autorità ucraine hanno espresso l’esigenza di essere consultate nella scelta del rappresentante europeo che parteciperà alle future trattative di pace. Zelensky ha infatti invitato l’Europa a “affrettarsi a nominare un delegato” per garantire una posizione comune e forte nei prossimi negoziati. Tale richiesta riflette la volontà di Ucraina di avere un interlocutore europeo credibile, capace di mediare al loro fianco nei dialoghi con Mosca.

Il ruolo di Stati Uniti, UE e Norvegia nella nuova architettura di sicurezza

Nel contesto più ampio, gli Stati Uniti, rappresentati da Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno fatto chiaro il loro intento: vogliono assicurarsi che l’Europa abbia un posto al tavolo dei futuri colloqui di pace. I due inviati di Trump intendono esercitare pressione su Mosca per consentire una partecipazione europea più ampia, soprattutto per quanto riguarda la definizione di una nuova struttura di sicurezza continentale.

Nel frattempo, la Norvegia, attraverso il primo ministro Jonas Gahr Støre, ha avvertito il regno unito di non replicare il modello norvegese nella gestione delle proprie relazioni post-Brexit. Støre, in un’intervista, ha suggerito al ministro degli internauti britannico Andy Burnham di considerare soluzioni alternative, evidenziando le differenze fra i percorsi diplomatici dei due Paesi.

Le discussioni di Abu Dhabi hanno delineato una rete complessa di interlocutori – Ucraina, Russia, UE, USA e Norvegia – tutti impegnati a definire i termini di uno scambio di prigionieri e a tracciare le linee guida di una futura sicurezza europea. Il risultato di questi incontri potrebbe rimodellare non solo le dinamiche del conflitto in corso, ma anche la struttura di difesa del continente per gli anni a venire.