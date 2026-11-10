Il G7 dei ministri degli Esteri si è svolto a Parigi, precisamente al Quai d’Orsay, nella serata tra lunedì 09/11/2026 e martedì 10/11/2026. L’incontro, che ha riunito i rappresentanti di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Canada e Italia, ha avuto al centro quattro tematiche chiave: il sostegno all’Ucraina, le crisi in Medio Oriente e Sudan, la sicurezza energetica e marittima e le emergenti minacce ibride, inclusa la sicurezza dell’intelligenza artificiale.

G7 dei ministri degli Esteri a Parigi: agenda e partecipanti italiani

Il governo italiano è stato rappresentato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha partecipato all’intera sessione dal 09 al 10 novembre. L’obiettivo principale di Tajani è stato ribadire, in risposta a una domanda posta al termine dell’incontro, che il sostegno dell’Italia all’Ucraina rimane incrollabile e che gli aiuti economici e militari continueranno a fluire senza interruzioni.

La dichiarazione è stata poi confermata dal suo staff con l’affermazione: “Assolutamente sì, oggi Crosetto sarà in Parlamento, al Copasir, poi perfezionata la parte formale invieremo il materiale”.

Impegni concreti per l’Ucraina

Durante il dibattito, Tajani ha sottolineato la necessità di un “segnale forte” da parte dei paesi del G7 per contrastare le aggressioni russe, invitando il ministro francese Jean-Noël Barrot a inserire la questione nella tavola rotonda.

Le discussioni hanno previsto anche la partecipazione di delegati di Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e del Programma Alimentare Mondiale, dimostrando l’ampiezza dell’agenda globale affrontata a livello diplomatico.

Il ministro della Difesa Crosetto avverte la minaccia della guerra ibrida

Parallelamente al G7, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha intensificato le sue osservazioni sulla crescente pericolosità della guerra ibrida. In una recente intervista, ha affermato che nessun attore è attualmente “attrezzato per la guerra ibrida” e che la rapidità delle nuove tecnologie amplifica le vulnerabilità. Crosetto ha lanciato un appello a tutti gli organi statali – dal governo al Parlamento, dalle magistrature ai sindacati, dalle imprese alle università – affinché cooperino per definire una strategia condivisa.

Gli attacchi informatici ai supermercati italiani

Il fenomeno più evidente di questa guerra digitale è stato la serie di attacchi informatici che hanno colpito diverse catene di supermercati in Sicilia e in altre regioni italiane. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre, i sistemi di refrigerazione di vari punti vendita Coop hanno subito una manipolazione da remoto, provocando l’innalzamento delle temperature e la conseguente perdita di merce. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha riscontrato casi analoghi in una grande azienda di ristorazione collettiva in Toscana e in un produttore di surgelati in Emilia-Romagna, con ulteriori segnalazioni da Molise e Veneto. Gli hacker, identificati con i nomi NoName057(16) e Z-Pentest, hanno pubblicato un video di rivendicazione, minacciando nuove azioni contro “sistemi idrici, centrali elettriche e industrie”.

Secondo il direttore dell’Acn, Andrea Quacivi, la vulnerabilità più critica è rappresentata da impianti con software non aggiornati, interfacce esposte a internet e sistemi di autenticazione deboli. Crosetto ha chiarito che, sebbene gli effetti siano stati finora limitati, la potenziale portata di un attacco a strutture sanitarie – ad esempio bloccare i frigoriferi che conservano sangue – è allarmante. Il ministro ha inoltre ricordato il furto di migliaia di dati sanitari da parte di stati ostili, perché tali informazioni potrebbero essere decifrate in futuro grazie ai computer quantistici.

Altri eventi internazionali del 10 novembre 2026

Il 10 novembre, oltre al G7, si sono svolti altri importanti incontri: il B20 USA Summit 2026 a Washington, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce, ha riunito figure come la presidente e CEO Suzanne P. Clark, lo sherpa Kevin Brady e l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci. Parallelamente, la Paris Peace Forum 2026 ha avuto luogo al Palais de Chaillot, nella sua 9ª edizione, con la presenza di Emmanuel Macron, Christine Lagarde, Tedros Ghebreyesus e Mathias Cormann, focalizzandosi su “From sovereignty to cooperation”. Infine, la COP31 a Antalya, Turchia, ha aperto i lavori dal 09 al 20 novembre, segnando un momento cruciale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi.

La giornata del 10 novembre 2026 ha evidenziato un duplice scenario: da un lato, l’impegno diplomatico italiano nel sostenere l’Ucraina e nel promuovere la cooperazione globale; dall’altro, la crescente consapevolezza di minacce ibride che coinvolgono sia il cyberspazio che la sfera cognitiva, un tema che Crosetto intende portare al centro del dibattito parlamentare.