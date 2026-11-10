"Sei una gran pu***na", l'atleta minorenne registra il coach: aggredita dalle compagne

Frasi sessiste e battute a sfondo sessuale rivolte ad atlete minorenni, una registrazione audio per documentare quanto accadeva e una giovane pattinatrice che, dopo aver denunciato la situazione, sarebbe stata allontanata dalla squadra. È il caso che coinvolgerebbe il direttore tecnico della Ice Skate Academy di Padova, al centro di un procedimento sportivo e di una vicenda giudiziaria che ha sollevato interrogativi sulla tutela delle giovani atlete.

Ice Skate Academy, le accuse contro il direttore tecnico: frasi sessuali rivolte alle atlete minorenni

Una vicenda delicata, emersa dopo la denuncia di una giovane pattinatrice, riporta l’attenzione su quanto accaduto all’interno della Ice Skate Academy di Padova. Al centro del caso il direttore tecnico della società, squalificato inizialmente per cinque mesi, con una successiva riduzione a tre da parte del Consiglio di Stato.

La storia, ricostruita dal Corriere della Sera, riguarda presunti comportamenti inappropriati e battute a sfondo sessuale rivolte ad atlete minorenni, di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

Tutto sarebbe iniziato con l’arrivo nella struttura di una giovane promessa del pattinaggio artistico, indicata negli atti con il nome di fantasia Federica. Insospettita dai modi dell’allenatore nei confronti delle ragazze, la minorenne avrebbe deciso di documentare alcune conversazioni attraverso il proprio cellulare.

I carabinieri hanno acquisito una registrazione della durata di otto minuti e 51 secondi, nella quale, secondo quanto riportato dal Corriere, il tecnico avrebbe pronunciato espressioni esplicite e volgari. Tra queste, il riferimento a un «dildo vibrante» e il paragone tra la sensazione di una crema applicata sui piedi e quella di un preservativo. In un’altra occasione avrebbe rivolto a una ragazza la frase «sei una gran p…, non vedevi l’ora che ti massaggiassi le gambe», mentre a un’altra ancora avrebbe detto: «Fai schifo, hai le unghie lunghe. Non dovevo regalarti una crema ma un bel dildo di gomma vibrante».

La registrazione, la reazione delle compagne e il procedimento sportivo

Dopo aver raccolto gli audio, la ragazza avrebbe cercato il sostegno delle altre atlete, chiedendo loro di aiutarla a segnalare quanto accadeva. La risposta, tuttavia, sarebbe stata diversa da quella sperata: tre compagne avrebbero tentato di impedirle di conservare le registrazioni, intimandole di consegnare il telefono e cancellare i file. «Cancella sti c… di audio di merda, hai rotto il c…, dammi sto c… di telefono», sarebbe stata una delle frasi pronunciate nei suoi confronti. Per sottrarsi alla pressione, la giovane si sarebbe rifugiata in bagno.

Le ragazze avrebbero poi informato il direttore tecnico dell’accaduto e, alcuni giorni dopo, l’atleta sarebbe stata allontanata dalla squadra con la motivazione di «prolungati comportamenti negativi», accompagnata da una diffida a diffondere le registrazioni. La vicenda ha coinvolto anche le altre atlete: tre di loro sono state sanzionate per atteggiamenti ritenuti irrispettosi e offensivi nei confronti della compagna, mentre una ha ricevuto una squalifica per aver spinto le altre due a isolare Federica, considerata l’elemento più fragile del gruppo.

Sul piano sportivo, come riportato sempre dal Corriere, la prima sezione del Tar del Lazio ha riaperto il caso, inizialmente definito nel 2025 dalla giustizia federale. La sanzione originaria nei confronti del direttore tecnico era di cinque mesi, poi ridotta dal Consiglio di Stato a tre; anche la penalità inflitta all’atleta coinvolta nell’episodio di isolamento è passata da tre a un mese. Diverso l’esito del procedimento penale: il direttore tecnico, indagato dalla Procura di Padova per maltrattamenti nei confronti della sola ragazza che aveva denunciato i fatti, ha beneficiato dell’archiviazione.

La motivazione riportata negli atti evidenzia che «i fatti accertati non presentano i caratteri di abitualità e di consistente lesione alla dignità e libertà morale». Restano, però, le contestazioni sulla gestione del procedimento sportivo: la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio non avrebbe accolto la richiesta dell’avvocato della giovane di acquisire una sua memoria difensiva. Inoltre, negli atti visionati dal Corriere della Sera non comparirebbero valutazioni specifiche sulle espressioni a sfondo sessuale registrate. «Sono sconvolta. Dopo tre anni di sofferenza, chiediamo giustizia per nostra figlia e per uno sport più pulito», queste le parole della mamma della ragazza.