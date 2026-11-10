"L'inverno non aspetta", campagna Unhcr per i paesi colpiti da guerre

Roma, 10 nov. (askanews) – “L’inverno non aspetta” è la nuova campagna lanciata dall’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, per raccogliere fondi per affrontare l’emergenza freddo in diversi paesi colpiti dalla guerra. A causa della carenza di fondi e dell’impennata dei prezzi dell’energia, l’agenzia stima che almeno 9 milioni di persone in Ucraina, Siria, Libano e Afghanistan abbiano bisogno di assistenza supplementare per superare questo inverno.

“Con l’arrivo del freddo, per le famiglie in fuga da guerre e conflitti l’inverno diventa una vera minaccia per la sopravvivenza” sottolinea l’Unhcr.Nel video, con la voce fuori campo dell’attrice Laura Adriani, si vedono gli interventi di emergenza sul campo: dalla consegna di stufe, coperte e kit salvavita, fino al ripristino di tetti, porte e finestre per garantire un riparo sicuro.Per contribuire a compensare i tagli al proprio bilancio, l’Agenzia punta a raccogliere almeno 50 milioni di dollari per gli aiuti invernali nel 2026-27, 3 milioni in più rispetto a quanto raccolto lo scorso anno, attraverso la sua campagna annuale.

Con i fondi raccolti, si porteranno coperte, stufe e combustibile alle famiglie rifugiate e sfollate e aiuti materiali per riparare le abitazioni danneggiate.