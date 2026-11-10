L'Australia adotterà misure di sicurezza "obbligatorie" per l'IA

Canberra, 10 nov. (askanews) – L’intelligenza artificiale senza regole fa sempre più paura e così tanti governi si interrogano se e come mettere un freno alla sua espansione. Pioniera in questo senso è l’Australia.”Il nostro compito è assicurarci di plasmare l’IA, piuttosto che essere l’IA a plasmare noi. Per questo le aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale dovranno rispettare nuove misure di sicurezza “obbligatorie” quando opereranno in Australia”, ha dichiarato il Primo Ministro Anthony Albanese.L’Australia istituirà un nuovo organismo di regolamentazione per la sicurezza dell’IA, incaricato di attuare misure volte a tenere sotto controllo questo settore in forte espansione, ha spiegato Albanese ai giornalisti.

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