Mattarella alla Camera per la presentazione del rapporto Svimez

Roma, 10 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato alla presentazione del Rapporto Svimez 2026 – L’economia e la società del Mezzogiorno “Il valore della coesione” nella nuova aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.La cerimonia si è svolta in occasione degli ottant’anni della fondazione dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez.Il presidente della Camera Lorenzo Fontana prima della presentazone del rapporto ha detto: “È questa l’occasione per una riflessione sul ruolo che la coesione riveste per favorire lo sviluppo del Sud Italia, con ricadute positive per l’intero sistema Paese.

Si tratta di un tema che ricopre una particolare centralità nell’attuale contesto storico – ha osservato Fontana – viviamo una fase delicata, segnata da profondi cambiamenti che incidono sulla qualità di vita delle persone. Penso innanzitutto alle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando anche a causa di uno scenario internazionale sempre più complesso.”Allo stesso tempo, persistono criticità che ancora oggi impediscono ai giovani e alle donne di realizzare le proprie aspirazioni formative e professionali.

Sono dinamiche che riflettono la presenza di fragilità e di disuguaglianze economiche e sociali diffuse. E che proprio nel Mezzogiorno tendono a manifestarsi con maggiore intensità”.