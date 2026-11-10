Una storia fatta di molteplici tradimenti e di fiducia e in un certo senso amore, almeno per la prole che è diventata negli ultimi giorni un caso di cronaca molto discusso.

Una storia di tradimenti, scoperte e di dignità che sembrava essersi persa ma che fortunatamente è stata ritrovata grazie all’affetto dei pochi amici che hanno sempre creduto nell’uomo protagonista e alla forza dei propri legali che di fatto, hanno ribaltato una sentenza che nella maggior parte dei casi vede l’uomo come autore ma che invece qui ha vissuto di un ribaltamento dei ruoli.

La vecchia casa del primario tradito è tornata di proprietà, ci vivranno la ex e i figli

Dopo la scoperta del caso e la vittoria dell’uomo, noto primario a Verona, egli ha ottenuto nuovamente l’accesso nella vecchia casa, comprata per viverci assieme alla donna che riteneva essere l’amore della sua vita e che gli ha dato due figli.

Ora quella casa è di nuovo sua dopo averla donata a lei, la sua decisione è stata di farli restare lì nonostante non li veda da più di due anni, i ragazzi han deciso di restare con la madre, una decisione difficile per chiunque ma che lui ha accettato.

“Non li voglio mandare in strada, che restino lì, chiedo almeno l’affitto condiviso” – questo il commento del primario che quindi permetterà loro di vivere nella sua ex casa pagando però parte delle spese necessarie al mantenimento.

Primario tradito a Verona: ha tentato di infliggersi ferite per non colpirla

Per capire da dove tutto questo è iniziato bisogna tornare al 2020, compra casa a Verona, dove andava a lavorare facendo il pendolare e ci si trasferisce assieme alla famiglia, la moglie ed i due figli, nel frattempo dona con atto liberale la vecchia casa alla consorte.

Nel 2021 scopre il tradimento della sua amata, un tradimento, diventato poi una serie, consumato in ambito sanitario con un altro medico che egli conosceva, gesto compiuto quattro anni prima e divulgato in una cena di fine anno proprio dalla moglie di quel medico. L’uomo, come riporta LiberoQuotidiano tramite Il Corriere della Sera, aveva contattato il collega che inizialmente aveva negato.

Successivamente richiama il primario e gli fornisce una chat che egli ha conservato, dove emergono dettagli sconvolgenti.

Da qui la decisione del gesto folle – si sarebbe ferito pur di non picchiarla, ferito a tal punto da avere il volto tumefatto, il giorno successivo al fatto infatti si sarebbe recato in clinica in condizioni serie. Nel frattempo emergono altri due tradimenti da parte della donna, uno di questi avvenuto anche nella casa donata.

Lei dal canto suo lo denuncia 8 volte con l’accusa di stalking, lesioni e maltrattamenti, tutte accuse ora archiviate.