Mattinata di terrore sulla Statale 16 in Puglia dove un gruppo di banditi ha assaltato un portavalori. Sul posto i Carabinieri, non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno.

Mattinata di terrore sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, dove un gruppo di rapinatori ha assaltato un portavalori della società Battistolli. I dettagli di quanto accaduto.

Terrore sulla Statale, nuovo assalto a un portavalori: esplosivi e auto in fiamme

Questa mattina, martedì 10 novembre 2026, momenti di terrore sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, dove un gruppo di banditi ha preso di mira un portavalori della società Battistolli.

Stando alle prime informazioni, a partecipare all’assalto sarebbero state circa 10 persone, tutte con il volto travisato e armate. Al fine di costringere il portavalori a fermarsi, i rapinatori avrebbero usato alcuni mezzi dati alle fiamme, al fine di creare uno sbarramento lungo la carreggiata e paralizzando in questo modo il traffico. I banditi avrebbero così cercato di raggiungere il denaro custodito nel portavalori, servendosi di strumenti da taglio ed esplosivi.

Al momento non è chiaro se siano riusciti o meno a mettere a segno il colpo, si sa solamente che sono fuggiti prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Assalto a un portavalori sulla Statale 16: Carabinieri sul posto

Come appena visto, questa mattina sulla Statale 16 c’è stato un assalto a un portavalori. I banditi si sono dati alla fuga, ma non è chiaro se siano riusciti a impossessarsi o meno del bottino.

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri, impegnati con i rilievi al fine di ricostruire esattamente che cosa è successo e trovare elementi utili al fine di rintracciare i responsabili, che sarebbero in 10. I due vigilantes sono rimasti feriti durante l’assalto, e trasportati in ambulanza all’ospedale di Barletta per le cure necessarie. Stando alle prime informazioni, i sanitari intervenuti avrebbero rilevato sintomi da disturbo post traumatico da stress, oltre a ferite minori agli arti. Quello di questa mattina è solo l’ultimo di una serie di attacchi ai portavalori sulle strade della Puglia.