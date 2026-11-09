Un inseguimento dei carabinieri terminato con un grave incidente stradale, due auto ribaltate e cinque persone ferite. È quanto accaduto nella tarda mattinata di lunedì 9 novembre a Monza, dove una vettura in fuga, dopo non essersi fermata a un controllo, si è scontrata frontalmente con un’altra utilitaria. L’impatto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e di numerose squadre di soccorso.

L’alt ignorato a Cinisello e la fuga fino a Monza: lo schianto in via Borgazzi

La vicenda è cominciata in via Valtellina, a Cinisello Balsamo, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni ha intimato l’alt a un’utilitaria con tre cittadini peruviani a bordo. Il conducente, anziché accostare per consentire il controllo, ha proseguito la marcia aumentando la velocità.

I militari si sono quindi messi all’inseguimento del veicolo, dando inizio a una corsa terminata alcuni chilometri più avanti, nel territorio di Monza.

Come riportato da Milano Today, il momento più drammatico si è verificato in via Gerolamo Borgazzi, all’altezza del civico 142, nei pressi dell’incrocio con via Ortigara e dello svincolo per le tangenziali.

Durante la fuga, il conducente avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, invadendo la corsia opposta e finendo contro una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne italiane, una di 54 anni e la figlia di 24. La collisione è stata particolarmente violenta: entrambe le vetture si sono capovolte sulla carreggiata, mentre l’auto dei carabinieri è riuscita a evitare l’impatto senza rimanere coinvolta.

Cinque feriti dopo l’incidente: una donna ricoverata in codice rosso

Subito dopo lo schianto, uno degli occupanti della vettura in fuga è riuscito a uscire dall’abitacolo e avrebbe tentato di allontanarsi a piedi. Il suo tentativo, però, è durato poco: i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. I militari hanno fermato tutti e tre gli uomini che viaggiavano sull’utilitaria.

Il bilancio complessivo è di cinque feriti. Le due donne sono state accompagnate all’ospedale San Gerardo di Monza: la 54enne è stata ricoverata in codice rosso, mentre la figlia è arrivata in codice giallo. Anche i tre uomini a bordo dell’auto in fuga hanno avuto bisogno di cure mediche: due sono stati trasferiti rispettivamente alla Multimedica di Sesto San Giovanni e all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, entrambi in codice giallo.