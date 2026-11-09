Il sabato 7 novembre, nella cittadina di Bassano del Grappa, una telefonata di emergenza ha cambiato il corso di una violenta serata domestica. Una bambina di nove anni, insieme alla madre, è riuscita a uscire dall’abitazione prima che l’aggressione si intensificasse, e ha fatto suonare il 112, attivando l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

La donna, trovata poco dopo in evidente stato di shock, presentava segni di trauma alla testa e al braccio destro, ferite per le quali è stata prontamente trasportata in ospedale.

L’intervento tempestivo ha evitato ulteriori danni e ha permesso di mettere in sicurezza la figlia, che non ha riportato lesioni fisiche.

La chiamata al 112 e l’intervento della Polizia di Stato

Intorno alle 13:40, gli operatori del numero unico di emergenza hanno ricevuto la voce calma ma decisa di una bambina che descriveva l’accaduto: “Siamo appena uscite di casa, mio papà è stato violento”.

Grazie alle coordinate fornite, le pattuglie sono raggiunte i pressi di una scuola elementare, dove hanno individuato la madre e la figlia in ginocchio, ancora scosse dall’esperienza.

Il ruolo della minore nella ricostruzione dei fatti

La testimonianza della minorenne si è rivelata cruciale per ricostruire la cronologia dell’incidente. Con sorprendente lucidità, ha spiegato che la violenza era scoppiata durante il pranzo, per motivi futili, e che il padre aveva spinto la moglie a terra, facendole battere la testa contro il tavolo.

Ha inoltre riferito di aver tentato di intervenire, venendo strattonata e allontanata dal padre, ma senza subire danni propri. La sua capacità di narrare i fatti ha permesso agli agenti di localizzare rapidamente il luogo dell’accaduto.

Dettagli dell’aggressione e l’arresto del padre

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il presunto aggressore, un cittadino marocchino di 51 anni, visibilmente in stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. Il sospetto non ha negato i fatti e ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo la propria responsabilità. Gli inquirenti hanno poi scoperto, attraverso le indagini preliminari, che l’uomo era già noto alle autorità per precedenti penali e di polizia, e che le violenze non erano episodiche, ma facevano parte di un pattern di maltrattamenti prolungati nel tempo.

Stato di ubriachezza, precedenti e accertamenti

Il sospetto è stato sottoposto a test di alcolemia, i quali hanno confermato un livello di alcol nel sangue superiore al limite consentito per la guida, evidenziando la sua incapacità di controllare il comportamento. Gli investigatori hanno inoltre raccolto testimonianze di vicini e familiari che hanno confermato episodi di maltrattamenti in famiglia avvenuti negli ultimi anni. A fronte di questi elementi, il 51enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e consegnato alle autorità giudiziarie, in attesa dell’udienza di convalida.

Il caso ha suscitato scalpore nella comunità di Bassano del Grappa, mettendo in luce la capacità di una giovane vittima di utilizzare le proprie risorse per chiedere aiuto. La rapidità dell’intervento della Polizia di Stato e la tempestiva risposta dei servizi sanitari hanno dimostrato l’efficacia del sistema di emergenza 112. Restano ancora da definire le conseguenze legali per l’uomo arrestato, ma la vicenda rappresenta un monito sulla necessità di vigilare contro la violenza domestica e di fornire supporto immediato a chi ne è vittima.