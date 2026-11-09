Il 4 novembre 2026 il Sudafrica ha tenuto le elezioni municipali, un appuntamento cruciale per la gestione delle città e dei comuni. In tutto il paese gli elettori si sono recati alle urne in un clima di tensione, soprattutto nella provincia del KwaZulu-Natal, dove la capitale, Durban, è al centro di una spirale di violenza legata al confronto tra partiti.

Il risultato più clamoroso è stato la performance dell’African National Congress (ANC), che ha visto la propria percentuale di voti scendere al 30%, il punteggio più basso nella storia delle elezioni locali. Questo dato rappresenta un crollo elettorale senza precedenti per il partito storico guidato un tempo da Nelson Mandela, e mette in evidenza una perdita di fiducia da parte degli elettori, già scossa da problemi economici e sociali.

ANC al 30%: il risultato più basso nelle elezioni locali

Il calo al 30% si è tradotto in una perdita di numerosi seggi nei consigli comunali, con conseguenze sulla capacità decisionale del partito a livello locale. Gli analisti indicano che la combinazione di disoccupazione superiore al 30% e percezione di corruzione abbia spinto gli elettori verso alternative più recenti o locali.

Il risultato è stato confermato da osservatori indipendenti e rappresenta la prima volta che l’ANC non riesce a ottenere la maggioranza in diverse municipalità chiave, tra cui alcune aree di Durban.

Dati e dichiarazioni ufficiali

Le autorità elettorali hanno pubblicato i risultati preliminari, sottolineando che l’ANC ha perso più di cinque milioni di voti rispetto alle elezioni precedenti. In risposta, il consiglio nazionale dell’ANC ha definito il risultato “una chiamata d’allarme” e ha indicato la necessità di riforme interne per riconquistare la fiducia dei cittadini.

Omicidi politici e intimidazioni a Durban

Parallelamente al calo elettorale, la provincia del KwaZulu-Natal è stata teatro di una serie di omicidi politici che hanno colpito soprattutto amministratori locali. Secondo l’Iniziativa globale contro la criminalità organizzata, dal gennaio di quest’anno sono stati registrati 43 omicidi, mentre le autorità sudafricane ne hanno confermati 20. Le vittime erano per lo più figure chiave nella gestione municipale, spesso coinvolte in dispute interne ai partiti e nel confronto con reti criminali.

Il caso di Thabani Nyawose e le intimidazioni

A Durban, due esponenti dell’ANC impegnati nella campagna elettorale sono stati uccisi. Thabani Nyawose, portavoce del consiglio municipale, ha denunciato una crescente cultura delle minacce: proiettili lasciati davanti alle abitazioni, pacchi contenenti munizioni nelle cassette postali e casi di violenza domestica legata al ruolo amministrativo. Questi fatti hanno generato un clima di paura, con molti candidati che hanno considerato l’abbandono della corsa elettorale per motivi di sicurezza.

Contesto socio-economico e risposta della società civile

Il contesto economico è un elemento chiave per comprendere l’escalation di violenza. Mxolisi Nyuswa, rappresentante del Consiglio cristiano del KwaZulu-Natal, ha evidenziato che in un Paese dove la disoccupazione supera il 30%, un incarico municipale diventa una risorsa economica vitale. Questa realtà alimenta la competizione tra candidati, contribuendo a una “corsa al potere” che spesso sfocia in scontri violenti.

Per fronteggiare la situazione, il Consiglio cristiano ha avviato programmi di mediazione e dialogo, offrendo supporto legale e psicologico a chi denuncia abusi. Gli interventi includono incontri tra partiti, forze dell’ordine e organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di ridurre le intimidazioni e rafforzare la fiducia nel processo democratico.

Nonostante gli sforzi, le elezioni di quest’anno hanno dimostrato quanto sia difficile separare la gestione politica dalla criminalità organizzata in regioni dove il lavoro pubblico è scarso e la ricchezza è concentrata. Il futuro dell’ANC dipenderà dalla capacità di riformare il proprio interno, di rispondere alle esigenze economiche della popolazione e di garantire la sicurezza dei propri rappresentanti a livello locale.