Nel tardo pomeriggio di ieri, la tranquilla via San Giovanni in Corte a Napoli è stata teatro di un evento criminale che ha lasciato sgomento i residenti e i commercianti del quartiere. Una segnalazione telefonica ha messo in allarme le forze dell’ordine, facendo scattare l’intervento immediato dei carabinieri. L’episodio ha coinvolto una gioielleria storica, nota per la sua clientela locale e per la varietà di preziosi esposti.

Furto armato nella gioielleria di via San Giovanni in Corte

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, poco prima dell’intervento di polizia, due individui sono entrati nello stabile armati di pistola. Senza esitare, hanno ordinato al personale di consegnare tutti i gioielli esposti e il denaro presente in cassaforte. I rapinatori hanno così ottenuto una notevole quantità di oggetti di valore e contanti, prima di fuggire rapidamente lungo la stessa via, lasciando la scena in silenzio e confusione.

Modalità operative dei rapinatori

Le autorità hanno ricostruito l’azione criminale come un furto ben pianificato: l’impiego di armi da fuoco ha garantito il completo controllo della situazione, impedendo al personale di opporre resistenza. I ladri hanno agito in maniera coordinata, dividendo i compiti – uno controllava la porta, l’altro raccoglieva i beni – riducendo al minimo i tempi di permanenza all’interno del negozio.

La rapidità della fuga, accompagnata da un veicolo non identificato, ha complicato le prime ricostruzioni operative.

Intervento e indagini dei Carabinieri

All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno messo in sicurezza la zona, tracciando le prime linee di indagine. Sono state raccolte le dichiarazioni dei dipendenti e dei testimoni, oltre a effettuare una perizia per quantificare il danno subito dalla struttura. Le telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni sono state esaminate per identificare il veicolo di fuga e, se possibile, i volti dei rapinatori. Le indagini sono attualmente in corso, con il presidio permanente della strada per evitare ulteriori episodi.

Possibili sviluppi e impatto sulla zona

Il furto ha avuto un effetto immediato sul tessuto commerciale di via San Giovanni in Corte. Molti clienti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza, chiedendo misure più incisive da parte delle autorità locali. Le amministrazioni comunali stanno valutando l’installazione di ulteriori punti di sorveglianza e un aumento della presenza di forze dell’ordine nelle ore serali. Nel frattempo, la gioielleria colpita sta lavorando alla ricostruzione del magazzino e alla restituzione dei clienti, sperando di ripristinare la fiducia persa a seguito della rapina.