Intorno alle ore 21 di questa serata, la zona del bar della stazione ferroviaria di Castro dei Volsci è stata teatro di un acceso diverbio che ha rapidamente degenerato in una violenta azione a coltellate. L’evento si è verificato nella provincia di Frosinone, proprio nei pressi del punto di ritrovo abituale di pendolari e residenti.

Liti di questo genere non sono rare nei pressi di snodi ferroviari, ma raramente sfociano in un esito letale. In questa occasione, la discussione è sfociata in un improvviso scambio di armi bianche, con due uomini coinvolti in un combattimento corpo a corpo che ha lasciato ferite profonde.

Scontro violento vicino al bar della stazione di Castro dei Volsci

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla Compagnia dei Carabinieri di Frosinone, le autorità hanno ricevuto la prima segnalazione poco dopo le 21. I testimoni hanno riferito di aver sentito urla e rumori metallici provenienti dal bar, dove i due protagonisti si erano avvicinati con coltelli. Uno dei due, identificato come Claudio Mantua, 48 anni, residente nella frazione, è stato raggiunto da diversi fendenti che gli hanno causato gravi lesioni.

Intervento dei soccorsi e decesso di Claudio Mantua

Il personale del 118 è giunto sul posto immediatamente, attivando i protocolli di pronto soccorso per ferite multiple. Data la gravità delle lesioni, è stato richiesto il supporto di un elicottero medico per il trasporto verso un centro traumatologico di Roma. Nonostante l’intervento tempestivo, l’uomo è deceduto durante il volo, confermando il tragico epilogo della lite.

Il trasporto in elicottero verso Roma

L’elicottero medevac è stato lanciato dal punto di atterraggio più vicino alla stazione, garantendo una rapida evacuazione. Gli operatori hanno tentato di stabilizzare le emorragie, ma le ferite sono state giudicate insormontabili. Il corpo è stato poi riconsegnato ai familiari nella sua abitazione a poche decine di chilometri dal luogo dell’incidente.

Le indagini dei Carabinieri: fermato un sospetto

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, isolando un individuo di 38 anni, Antonio Perfili, residente anch’egli a Castro dei Volsci. Perfili è stato visto poco prima del delitto in compagnia della vittima, perciò è stato trattenuto per gli accertamenti preliminari. Le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Possibile legame con il traffico di droga

Gli inquirenti stanno anche valutando un’eventuale connessione con il traffico di sostanze stupefacenti, poiché la zona ferroviaria di Castro dei Volsci è nota per attività illecite nei fine settimana. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su un movente legato a questa attività criminale.

Il tragico episodio ha scosso la piccola comunità della provincia di Frosinone, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei pressi dei luoghi di transito. Le autorità hanno invitato i cittadini a collaborare con qualsiasi informazione utile e a denunciare comportamenti a rischio, nel tentativo di prevenire ulteriori violenze nella zona.