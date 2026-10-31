Nel panorama elettorale statunitense, l’Alaska è diventata il teatro di una disputa inaspettata: due persone con lo stesso nome, Dan Sullivan, compaiono sulla scheda del Senato. La particolarità non è soltanto il nome, ma il modo in cui gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenza, grazie al voto a scelta classificata, un sistema adottato in pochi territori americani ma che potrebbe determinare il risultato di una corsa decisiva.

Il voto a scelta classificata permette di ordinare i candidati dal preferito al meno gradito, facendo sì che, se il primo indicato non raggiunge la maggioranza, il voto venga trasferito al secondo, e così via. In un contesto dove la differenza tra vittoria e sconfitta può ruotare intorno a pochi punti percentuali, la presenza di due candidati omonimi rischia di generare errori di marcatura e di alterare la distribuzione dei voti nei vari cicli di conteggio.

Il meccanismo del voto a scelta classificata

Introdotto in Alaska mediante un’iniziativa popolare del 2020, il voto a scelta classificata sostituisce il tradizionale ballottaggio con una serie di turni di conteggio eseguiti all’interno della stessa elezione. Gli elettori numerano i candidati in ordine di preferenza; se nessuno supera il 50 % delle prime scelte, il candidato con il punteggio più basso viene eliminato e le sue schede sono redistribuite secondo il secondo voto indicato.

Fasi di conteggio e possibili criticità

Il processo continua fino a quando un candidato non ottiene la maggioranza dei voti ancora in corso. La procedura, sebbene più inclusiva, può complicare il risultato finale, rallentare la proclamazione del vincitore e aumentare il rischio di schede improperly marked. Uno studio del 2025 pubblicato su *Political Behavior* ha evidenziato che il 4,8 % delle schede a scelta classificata presenta marcature non conformi, anche se non tutte vengono invalidate.

La gara elettorale in Alaska: due Dan Sullivan

Nel quadro delle elezioni di metà mandato previste per il 3 novembre, la candidatura dell’incumbent Senatore Dan S. Sullivan, repubblicano, si trova a fronteggiare quella di Daniel J. Sullivan Jr., insegnante in pensione senza affiliazione partitica. Le autorità elettorali hanno cercato di differenziare i due nomi indicando chiaramente il partito accanto al candidato in carica, ma le similitudini hanno già generato preoccupazioni tra gli osservatori.

Le misure adottate per evitare confusione

Per limitare gli errori di marcatura, i modulI di voto includono il cognome completo, il suffisso “Jr.” per il candidato indipendente e la sigla del partito per il senatore in carica. Nonostante ciò, i repubblicani sostengono che la presenza del secondo Sullivan possa fungere da spoiler e indebolire il voto di scarto a favore del premier. Il caso è stato anche al centro di una causa intentata dal presidente Donald Trump, che ha chiesto di bloccare la certificazione dei risultati qualora il senatore uscente fosse sconfitto.

Ripercussioni a livello nazionale

Il dibattito sul voto a scelta classificata non si limita all’Alaska. Solo lo Stato del Maine lo ha adottato a livello statale nel 2016, e altre città come New York e San Francisco lo impiegano nelle elezioni municipali. Hawaii, Washington DC e la Virginia stanno sperimentando il sistema in contesti specifici, ma rimangono 19 stati che hanno leggi restrittive contro questa modalità.

Critici sostengono che il metodo renda più complesso il conteggio e indebolisca la fiducia dei cittadini nei risultati, mentre i sostenitori lo vedono come uno strumento per ridurre l’effetto spoiler e favorire una più ampia rappresentanza delle opinioni. Il caso dei due Dan Sullivan, con la sua esposizione mediatica e le implicazioni legali, potrebbe diventare un punto di riferimento per valutare l’efficacia e i limiti del voto a scelta classificata negli Stati Uniti.