“Gli italiani si sono accorti del bluff”, Arianna Meloni attacca Vannacci

Fratelli d'Italia, sicurezza, guerra in Ucraina e lavoro: Arianna Meloni difende l'operato del governo, attacca Roberto Vannacci e illustra gli obiettivi per il prosieguo della legislatura.

Arianna Meloni interviene sui principali temi politici del momento: dalla crescita dei consensi di Fratelli d’Italia alle nuove misure sulla sicurezza, passando per la scarcerazione di Yousef Siher, le tensioni con Roberto Vannacci e il sostegno all’Ucraina. In un’intervista a Il Piccolo, la dirigente del partito difende l’operato del governo guidato dalla sorella Giorgia e traccia le priorità per il resto della legislatura.

Ucraina, sostegno a Kiev e Piano Casa: le priorità per il futuro della legislatura

Un altro tema affrontato da Arianna Meloni riguarda la guerra in Ucraina e le divergenze emerse all’interno della maggioranza dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini sull’invio di ulteriori aiuti militari a Kiev. La dirigente di Fratelli d’Italia ribadisce che, pur nella volontà condivisa di arrivare rapidamente a un accordo di pace, il governo non intende modificare la propria posizione sul sostegno al Paese aggredito dalla Russia.

«In questo momento la cosa migliore che possiamo fare per spingere questo processo è continuare a sostenere Kiev», dichiara.

Sul fronte interno, Arianna Meloni esclude cambiamenti nella strategia dell’esecutivo e indica le priorità da portare avanti fino alla conclusione della legislatura: occupazione, politiche per i giovani, sostegno alle famiglie, tutela delle imprese e attenzione alle fasce più vulnerabili.

Nel bilancio dell’attività di governo rivendica inoltre un milione e 400mila posti di lavoro in più, definiti stabili, e gli investimenti destinati ai rinnovi contrattuali di medici, infermieri, insegnanti e forze dell’ordine. Tra gli interventi sul futuro del Paese cita anche il Piano Casa, che punta a rendere disponibili circa 100mila alloggi nell’arco di dieci anni, attraverso risorse pubbliche e interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo.

Quanto alla durata del governo, Arianna Meloni non apre all’ipotesi di elezioni anticipate: «Per quanto ci riguarda pensiamo a lavorare e portare avanti le priorità della Nazione, fino alla fine della legislatura».

“Gli italiani si sono accorti del bluff”, Arianna Meloni attacca Vannacci

Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi e, secondo Arianna Meloni, il risultato sarebbe legato soprattutto all’azione politica dell’esecutivo guidato dalla sorella Giorgia. La responsabile della segreteria politica del partito sottolinea come, dalle elezioni politiche del 2022, il consenso nei confronti di FdI sia cresciuto progressivamente. Una dinamica che, a suo giudizio, rappresenterebbe un’eccezione nel panorama politico italiano, dove solitamente i partiti al governo tendono a perdere popolarità nel corso della legislatura. «Credo che questo dipenda non dai casi contingenti, ma dalle politiche messe in campo dal governo Meloni e da questa coalizione», afferma.

Tra gli ambiti che avrebbero contribuito a consolidare il sostegno degli elettori, Arianna Meloni individua soprattutto la sicurezza e il contrasto alla violenza. La dirigente rivendica gli interventi introdotti dall’esecutivo, compreso il rafforzamento delle norme relative ai comportamenti illegali durante le manifestazioni e ai reati commessi dai più giovani. Tra i provvedimenti citati figurano il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni e il principio secondo cui chi provoca danni deve farsene carico economicamente: «Se spacchi una vetrina sei responsabile del danno economico e se non puoi pagare pagano i tuoi genitori».

Nel corso dell’intervista affronta anche la scarcerazione di Yousef Siher, contestando la decisione giudiziaria pur riconoscendo che le sentenze devono essere rispettate. «La scarcerazione delegittima l’operato delle forze dell’ordine», sostiene, aggiungendo che episodi di questo tipo rischiano di alimentare lo sconcerto tra cittadini e lavoratori colpiti dalle devastazioni. Non manca, infine, una replica a Roberto Vannacci, che ha rivendicato di aver riportato la destra sulle proprie posizioni tradizionali. «Di quale destra parla Vannacci, che in parlamento vota sempre insieme alla sinistra con il suo gruppo? Forse gli italiani si sono semplicemente accorti del bluff», dichiara.